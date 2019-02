Lovato cierra su Twitter tras burlarse de rapero

Los Ángeles— Demi Lovato borró su cuenta de Twitter tras recibir críticas por supuestamente burlarse de memes sobre la detención de 21 Savage.

"Hasta ahora, los memes sobre 21 Savage han sido mi parte favorita del Super Bowl", escribió la cantante.

Más tarde aclaró que no se estaba riendo de nadie.

El rapero Wale tuiteó que no entendía el chiste y el rapero Migos escribió que no era gracioso.

El rapero nominado al Grammy fue arrestado por agentes federales de inmigración en el área de Atlanta el domingo por la madrugada. Un oficial dijo que el rapero es un ciudadano británico que se quedó en el país más tiempo de lo que permitía su visa y que también tiene una condena por un delito grave.

Algunos usuarios pensaron que estaba mal que otros criticaran a Lovato, quien fue hospitalizada en julio tras sufrir una sobredosis de drogas.