Lo más difícil de mi carrera, yo misma: Mon Laferte

Ciudad de México— Lo más difícil que ha enfrentado Mon Laferte en su carrera ha sido ella misma. Así lo platico en entrevista con Yuriria Sierra par Imagen Televisión.

La cantante cree que cada persona se pone los tropiezos y las inseguridades. Cuando tiene dificultades recuerda cuando era niña y el porqué decidió ser música. Ir a contracorriente se ha convertido en su fuerza, según ella.

"Me gusta mucho mi trabajo, soy chambeadora, y soy de la que todo el tiempo está con ideas nuevas y quiere estar tocando. Me encanta estar de gira. Amo la música. Soy afortunada porque trabajo en lo que más me gusta hacer”

Nominada a varios premios Grammy, la chilena mencionó que su trabajo es “pura gozadera” y que ama su estilo de vida.

Ayer estuvo en Puebla para presentarse en el primer concierto de su gira “Norma” y menciona que le fue increíble.

Destaca que estaba nerviosa porque era tocar por primera vez las canciones de un álbum que se grabó en una sola toma -en Capitol Studios, en Los Ángeles, EU-, con una orquesta muy grande.

"Yo soy muy vintage, todo es muy orgánico. Pero todo salió muy bien. A la gente le encantó. Puebla respondió. Se llenó el teatro. Fue hermoso”.

En cuanto a la grabación de su reciente álbum dijo que fue una locura, pues solo ensayaron cuatro días.

Por otra parte, mencionó que ha sido inspiración para que algunas mujeres se animen a cantar. Contó que una mujer de unos veinte años mayor que ella, aproximadamente, le platicó que decidió comenzar porque la inspiró.









Al final de la entrevista, Yuriria Sierra y Mon Laferte cantaron juntas el tema 'El beso'.