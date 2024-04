Empieza la era de austeridad de Netflix

Los Ángeles, EU.- En 2019, digamos, si un cineasta firmaba un acuerdo con Netflix, significaba que recibiría una buena paga y recibiría total libertad creativa. ¿Estreno en cines? No tanto. Aun así, el sueldo y la libertad (y el potencial de llegar a la enorme base de suscriptores del servicio de streaming) ayudaron a compensar la falta de alboroto que se produce cuando un estudio tradicional estrena una película en multicines de todo el mundo.

Pero esos días son cosa del pasado.

Dan Lin llegó como nuevo jefe de cine de Netflix el 1 de abril y ha comenzado a hacer cambios. Despidió a unas 15 personas del grupo ejecutivo de cine creativo, entre ellos un vicepresidente y dos directores. Reorganizó su departamento de cine por género en lugar de por nivel de presupuesto y ha indicado que Netflix ya no es sólo el hogar de costosas películas de acción protagonizadas por grandes estrellas de cine, como El Hombre Gris (Gray Man) con Ryan Gosling y Chris Evans o Alerta Roja (Red Notice) con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson.

Más bien, el mandato de Lin es mejorar la calidad de las películas y producir un espectro más amplio -con diferentes niveles de presupuesto- para atraer mejor los variados intereses de los 260 millones de suscriptores de Netflix. También cambiará las fórmulas sobre cómo se paga al talento, lo que significa que no habrá más acuerdos iniciales enormes.

En otras palabras, la era de austeridad de Netflix ya está en marcha. La empresa se negó a hacer comentarios para este artículo.

Ahora que Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming dominante, ya no tiene que pagar mucho dinero para atraer a cineastas de autor como Martin Scorsese, Alfonso Cuarón y Bradley Cooper. También ayuda que algunos de los grandes estudios vuelvan a permitir que sus películas se muestren en Netflix poco después de su aparición en los cines, proporcionando más contenido para atraer suscriptores. La última lista de las 10 películas en inglés más vistas en el servicio incluía seis producidas fuera de Netflix.

El predecesor de Lin como jefe de cine de Netflix, Scott Stuber, asumió el cargo en 2017, cuando la compañía no tenía antecedentes como lugar para películas originales. Para tener éxito, Stuber gastó generosamente en talento, prometiendo a los cineastas una libertad creativa casi completa y presupuestos considerables. Funcionó, hasta cierto punto. Los directores pudieron hacer sus proyectos apasionantes y sus películas obtuvieron nominaciones al Óscar (aunque pocas victorias).

En 2021, la plataforma de streaming alcanzó su punto máximo de producción y declaró que lanzaría una nueva película por semana.

Stuber, un amigo afable del talento, presionó para que Netflix aceptara la idea de estrenos en salas amplios. Y fue un gran golpe cuando consiguió las secuelas del éxito de taquilla Entre Navajas y Secretos (Knives Out), en un acuerdo de 465 millones de dólares, que algunos pensaron que podría indicar un cambio de dirección. Nunca llegó a serlo.

Bajo la dirección de Lin, quien alguna vez dirigió la producción en Warner Bros., el objetivo es hacer que las películas de Netflix sean mejores, más baratas y menos frecuentes.

Lin también quiere que su equipo se convierta en productores más agresivos, desarrollando su propio material en lugar de esperar a que lleguen proyectos de otros productores y agentes, según dos personas familiarizadas con su pensamiento. Se piensa que este enfoque debería ayudarles a tener más voz sobre la calidad de las películas.

Netflix estaba reconsiderando su estructura salarial antes de la llegada de Lin. Desde que la compañía comenzó a compartir métricas de desempeño el año pasado, ha habido discusiones sobre basar el pago de los cineastas y actores en el desempeño de una película, similar a cómo los estudios tradicionales los recompensan cuando hay buen desempeño en taquilla.

Sin embargo, un enfoque más económico de los presupuestos, junto con la continua aversión de Netflix a estrenar películas en los cines, hace que algunos productores y agentes en Hollywood se quejen de que el servicio de streaming ya no es la mejor opción cuando intentan encontrar un distribuidor para sus películas.

Varios cineastas de alto perfil que hicieron películas para Netflix pasaron a sus próximos proyectos. Después de hacer El Irlandés (The Irishman) para Netflix, Scorsese saltó a AppleTV+ para Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon). Maggie Gyllenhaal está haciendo La Novia (The Bride) en Warner Bros. después de dirigir su primera película, La Hija Oscura (The Lost Daughter) de 2021, para el streaming.

Y Scott Cooper, quien dirigió Los Crímenes de la Academia (The Pale Blue Eye) para Netflix en 2022, llevará su muy esperada película biográfica de Bruce Springsteen, protagonizada por Jeremy Allen White, a 20th Century Fox.

'Más baratas'

La plataforma busca que las películas "sean mejores, más baratas y menos frecuentes". También reformulará sus pagos a las estrellas. Anteriormente, había gastado enormes presupuestos. Estos son sus mayores desembolsos fílmicos.

El Hombre Gris (The Gray Man, 2022)

200 mdd

Alerta Roja (Red Notice, 2021)

200 mdd

El Irlandés (The Irishman, 2019)

160 mdd

Escuadrón 6 (6 Underground, 2019)

150 mdd