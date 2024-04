Vinculan a 'Fofo' Márquez por tentativa de feminicidio

Estado de México.- Una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Rodolfo "Fofo" Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En la continuación de la audiencia inicial para definir su situación jurídica, la juzgadora consideró que el Ministerio Público aportó los datos suficientes para establecer la probable responsabilidad del influencer y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Rodolfo seguirá en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.

"Fofo" Márquez está acusado de golpear a una mujer, tras un incidente vial en el estacionamiento de una plaza comercial de la Colonia Ciudad Brisa, del Municipio de Naucalpan, el pasado 22 de febrero.

La víctima, de 52 años, explicó que, al estacionar su camioneta, chocó el espejo lateral de un vehículo. Tras comentarle a la conductora de la otra unidad que llamaría a su seguro fue interceptada por "Fofo" Márquez.

"En ese momento me suelta el primer descontón, que no entendí ni por qué era, no entendí qué pasaba. Me empezó a insultar, a decirme una serie de groserías", relató.

"Agarraba la fuerza como si me odiara, en la vida nos habíamos visto, entonces me empezó a patear (y después) empezó con el puño. Yo tardé 25 días para recuperarme; se me inflamó el cuerpo, no podía caminar por la misma inflamación".

El influencer fue detenido el pasado jueves por elementos la Fiscalía de Justicia del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Policía de Naucalpan.