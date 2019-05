Lleva la frontera a Cannes

César Alejandro Zamora no se imagina haciendo otra cosa que no sea cine y su tenacidad es una virtud que le ha ayudado a mantenerse fiel a su objetivo.

Con una trayectoria de 30 años dedicados a la cinematografía, el organizador del Festival Binacional de Cine Independiente en El Paso acaba de ver coronados sus esfuerzos porque su filme ‘The Line That Divides’ (‘La Línea Que Divide) se exhibirá en el Festival Internacional de Cine de Cannes en octubre, así como en otros festivales europeos a los que fue enviada.

El nativo de la ciudad de Chihuahua, ha puesto en la mira de los festivales el tema de la migración en la frontera México-Estados Unidos, con una producción filmada en El Paso y la participación de los actores Arie Verveen; el mexicano Benjamín Islas; y el mismo César, quien además escribió, produjo y dirigió la película.





Cannes confirma vía correo

La noticia de su participación en Cannes le llegó hace dos días, mientras que ayer le llegaron a su correo electrónico las confirmaciones de que la película forma parte de la selección oficial de los Rome Film Awards 2019 del Festival Internacional de Cine de Austria 2019, y del Eurocinema Film Festival en Ginebra, Suiza, 2019 en las categorías Live Action Feature (Película de Acción) y Narrative Feature (Película Narrativa).

“Estamos muy emocionados. Es una película que vale la pena y expone muchas cosas que no se han dicho sobre la migración”, dijo César Alejandro tras conocer la noticia.

“La escribí en 2009, la revisé en 2011 y 2014, empecé a producirla entre 2015 y 2016, y en 2017 se filmó en El Paso y sus alrededores”.





Sobre la producción

Su hijo Oscar Zamora es el fotógrafo del filme y también participa con un pequeño papel.

‘The Line That Divides’ no ha sido exhibida aún de manera oficial. Se organizó una proyección a puerta cerrada ante los actores y equipo de producción que participó en la película, y su director considera que en 2020 será el momento para buscar una distribuidora dispuesta a exhibirla en todo Estados Unidos.

“Esta película significa una labor de amor, de mucha convicción y de muchas ganas por parte de todos los involucrados. Es lo mejor que he hecho”, concluye el cineasta.





Acerca de ‘The Line That Divides’

-Es una película acerca de la frontera: su pasado y su presente.

-Inicia con una representación histórica de la frontera, y cómo la historia de la separación de la mitad del territorio de México hacia Estados Unidos es representado de diferentes maneras, pues la historia es la misma, pero la narración es subjetiva.

-De ahí, el relato ubica al espectador en el presente, donde debido a la violencia en México, los miles de jóvenes norteamericanos que cruzaban la frontera para ir a divertirse, ahora lo hacen en medio del desierto, lo cual causa muchos accidentes y problemas. En otra perspectiva, jóvenes mexicanos y latinoamericanos cruzan por el desierto en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos.

-El poster fue diseñado por el artista juarense Francisco Romero.

-Participan los actores Arie Verveen (‘La Delgada Línea Roja’ de 1998, la serie ‘Sons of Anarchy, en 2008); Benjamín Islas (ha participado en telenovelas como ‘Amor Bravío’, ‘Clase 406’, y ‘Caer en tentación’).

-También participan Sergio Chacón, Brendan Sundt, César Alejandro Zamora, Laura Rojo y Oscar Zamora.

-Filmada en El Paso

-Idioma: Inglés

-Duración: una hora y 31 minutos

-Drama









Conócelo

-César Alejandro Zamora nació en la ciudad de Chihuahua el 27 de abril de 1959.

-Ha participado en 23 películas como escritor y productor, y como director en 13 de ellas.

-La vida lo llevó primero al teatro, formando parte de compañías Off Broadway de 1986 a 1990. En ese año (1990) atendió el primer llamado que le hizo el cine, por lo que se mudó a Ciudad de México y apareció en 10 películas mexicanas, como ‘El Amarrador’ I y II, y ‘Chicago, Pandilla Salvaje’ I y II.

-En 1992 se mudó a El Paso, donde fundó su casa productora Alexandria Films. Desde entonces, ha producido15 películas de acción en español. Posteriormente empezó a producir filmes en inglés , como ‘Fatal Lottery’, ‘Without Limit’, y ‘Border Wars’.

-Durante 1998 produjo y dirigió su primer filme de drama llamado ‘Down for the Barrio’, y en 2006 ‘Juarez: Stages of Fear’, estelarizada por Chris Penn.