Llega el caos de 'Mis XV' a la pantalla grande

Ciudad de México.- En pleno choque cultural, económico y social, porque su familia tiene más dinero y se acaba de mudar a una zona residencial "muy nice", Danaé (Berenice Jonguitud) debe asumir "su barrio" cuando le plantean su primera misión: celebrar sus 15 primaveras.

Contrariada porque quiere encajar con sus amigas "fresas", nada más no siente que esos vestidos ampones, con encaje y lentejuela, vayan con ella y sus expectativas para la fiesta.

PUBLICIDAD

Caso opuesto el de su mamá, Mirna (Verónica Bravo), quien ya le tiene el atuendo que ha pasado de generación a generación y quiere que su pequeña presuma, en la comedia Sobreviviendo Mis XV.

Por si fuera poco, su hermano Irving (Paco Luna) va de apoyarla a ignorarla, y su papá, Leopoldo (Memo Villegas), resulta ser quien le da argumentos a Danaé para entenderse con sus nuevas amistades y también con su anterior pandilla.

"Me gustó ser papá de una quinceañera, me maravilló; la idea de ser un personaje mayor, con una hija de 15 y otro de 17, me encantó", contó Villegas (Harina).

Con Chava Cartas (Mirreyes vs Godínez) en la dirección, el filme va exponiendo las inseguridades y los valores de la familia, pues Leopoldo pasó de ser el señor que compraba objetos usados al padre de familia acomodada por su buena visión para el negocio.

Danaé, quien busca complacer a su nuevo círculo, empezará a darse cuenta quién realmente es cuando sus amigos ricos acepten a sus papás por ser "raros, pero netas".

"Ella quiso pretender algo y (sus amigos) celebran mucho la forma de ser de la familia. Le dicen: 'Deja que nos cuente tu mamá', en vez de que todo lo haga ella.

"Uno como adolescente tiene pena de los padres, del propio entorno. Se da cuenta que no se vive así. Ve que se debe relajar, decirse: 'Tu gente cae bien'", observó Villegas.

Pero, quiera o no, Danaé se verá arrastrada a una vorágine de emociones en torno a sus 15 años y las múltiples decisiones que debe tomar.

Para el banquete, un salón finísimo, Marmont, o el populachero, Mediterráneo; para el baile con sus chambelanes, "Tiempo de Vals", de Chayanne, o "Quinceañera", de Timbiriche; y para las confidencias, su vieja amiga, de Coacalco, o las nuevas, de El Pedregal.

"Mi escena favorita es la de la coreografía con toda la chaviza. Ver a esos chavos moviéndose así, de esa forma, con esa energía, tiene mucho mucho 'punch', le da mucha energía a la peli. Si yo bailara me tardaría años en hacer esos pasos", resaltó Villegas.