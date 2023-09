Asegura Demi Lovato llenarse de confianza durante el sexo

Desde hace varios años, Demi Lovato ha luchado contra la depresión, ansiedad y muchas inseguridades; sin embargo, existe una área de su vida donde se siente completamente en confianza: durante el sexo.

"Voy a ser un poco atrevida y decir que me siento más segura cuando tengo relaciones sexuales", compartió la cantante durante una entrevista en el podcast LadyGang, de acuerdo con Entertainment Tonight.

PUBLICIDAD

"Y es que estás tan presente. No estás pensando en lo que nubla tu juicio durante el resto del día. O al menos, así es para mí. No es así para todos".

Durante la charla, Lovato, de 31 años, habló de varios temas, entre ellos sus inseguridades en el pasado, su actual relación sentimental con Jute$ y lo difícil que es para ella hacer giras musicales.

"Soy muy humana y he sido muy abierta con mis luchas al haber lidiado con un trastorno alimentario en el pasado. Estar en el escenario cuando tienes un día con una mala imagen corporal, es el peor sentimiento".

"No hay nada que puedas hacer. Tienes que salir, que es otra razón por la que viajar es tan difícil. No siempre te sentirás bien en tu piel, pero tienes que estar frente a gente con toneladas de cámaras".

Afortunadamente, la intérprete de rolas como "Heart Attack" y "Sorry Not Sorry", ya se encuentra más estable y feliz, en especial gracias a su floreciente romance con el cantante canadiense Jordan Lutes, mejor conocido artísticamente como Jute$

"Estamos creciendo juntos y se siente muy saludable. Comenzamos como amigos, así que primero construimos esa base de amistad", compartió.

"Creo que si puedes encontrar a alguien que te haga sentir seguro... que te atraiga tanto, con quien te rías constantemente, esa es la fórmula de una relación realmente grandiosa".