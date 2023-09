Apuesta Gil Cerezo por una carrera solista; estrena sencillo

Monterrey, México.- Después de más de 20 años de ser fiel a Kinky, banda de la que es fundador y vocalista, Gil Cerezo anunció que inicia una nueva etapa como solista.

El cantante lanzará este jueves el sencillo "El Amor Viene con Pelos", título que aunque suena raro, Gil consideró que "es una canción muy bella".

"Es una canción que habla del amor ya cuando estamos en una cotidianidad donde salen, quizás lo que se pueden decir, 'defectos', pero no son defectos porque todo va sumando a la personalidad de cada quien", explicó el también DJ.

"Es una descripción de ese amor que, a pesar de tener esas cosas de cuento de hadas, sí termina siendo un cuento porque tiene ese parte mágica de que el amor sigue siendo amor, aunque esté lleno de cochinadas".

Para su etapa en solitario, Gil cuenta con la venia de sus compañeros de Kinky porque aseguró que la banda sigue siendo su prioridad.

La idea de crear un proyecto alterno al grupo con el que se ha anotado éxitos como "Hasta Quemarnos", "Después del After", "¿A Dónde Van los Muertos?", y muchos más, es por el gusto de mostrarle al público otro de sus rostros en la música.

"Estas son las canciones que se acumularon y, de cierta manera tenían una dinámica distinta a la musicalidad de la banda. Eso como artista te permite un poco desfogarte en otros lados, sin tener que encasillarte en una rutina o dinámica de grupo o empresa, como le quieras llamar. Te vas ampliando tú mismo a la capacidad de cosas que puedes hacer", expresó Gil.

Al igual que como lo hace con Kinky, para su estilo solista experimentará con sonidos y géneros.

"Es igual de ecléctico, incluso más adelante va haber algo regional. Este primer 'single' está muy enfocado al funk antigüito, muy bailable; los instrumentos son muy melancólicos, hay trompetas como de los 50, hay instrumentos en vivo, que todo eso va sumando a esta musicalidad", adelantó el cantante.

"Es un proyecto que nació en pandemia porque estuve haciendo muchas canciones y aproveché para englobarlas todas en un proyecto distinto, con un sonido un poco diferente aunque con la misma esencia de lo que soy yo. Como una cama musical distinta".

Aclaró que su faceta como solista va en paralelo con Kinky, porque no es su intención parar el tren artístico de la banda.

Gil planea sacar a la luz una nueva canción con su respectivo video cada mes y medio, con el respaldo de la compañía Seitrack Música.

Sobre su faceta como DJ dijo que también seguirá, porque le representa una actividad muy divertida. "No me la tomo tan en serio, va más orientada a seguir festejando", afirmó.

Como solista, añadió Gil, seguirá siendo el mismo que la gente ya conoce, no mostrará ningún álter ego.

"Creo que mi personaje es como muy crudo, soy como soy arriba y abajo del escenario, eso me gusta porque, a la hora de ponerle palabras a mis canciones, hago esas canciones a veces irreverentes", compartió. "No me nace ponerme una máscara o disfraz, sino enaltecer quién seguimos siendo, eso está padre".