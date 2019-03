Limpio, feliz y activo

Monterrey— Se desconectó del mundo en los últimos dos meses para gozar la playa junto a su mejor amiga Fernanda Castillo, pasar días con la familia regia y atender sus tratamientos después de haber vencido el cáncer de vejiga por cuarta ocasión.

Ahora, Mauricio Martínez se reporta listo para cantar el próximo miércoles en un reconocimiento que se les dará a Gloria y Emilio Estefan, en una ceremonia realizada en Washington D.C. conducida por Andy García y Rita Moreno.

“De salud estoy muy bien, gracias a Dios. Estando en Monterrey me hicieron las revisiones de siempre, la cistoscopía, en la que te meten una camarita a la vejiga para checar que todo esté bien”, explicó.

“Además de mis tratamientos de inmunoterapia, que es la especie de quimioterapia local que estoy recibiendo. Estoy perfecto”.

El regio de 40 años dijo que lleva nueve meses limpio de cáncer.

“Desde julio que reincidió el cáncer, (a la fecha) llevo nueve meses limpio de cáncer, libre y muy contento de poder seguir con mi vida y mi carrera”, aseguró.

Mauricio, quien se encuentra en la Ciudad, concluyó el pasado 14 de enero la gira del musical de los Estefan, ‘Get on Your Feet’, en la que interpretó a Emilio.

“Vine a descansar a Monterrey porque hace mucho que no estaba aquí”, contó.

Precisamente por la buena amistad que hizo con Gloria y Emilio, fue invitado a la ceremonia donde la pareja recibirá el Premio Gershwin a la Canción Popular que entrega la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

“Será la primera pareja de latinos en recibir este reconocimiento que también se le ha dado a gente como Tonny Bennett o Elton John, un gran homenaje”, afirmó Mauricio.

“Es un honor que me hayan invitado. Yo voy a cantar para Gloria y Emilio este miércoles el tema que interpretaba en la obra, ‘Don’t Wanna Loose You (Si Voy A Perderte)’, al cual le hicimos un arreglo muy bonito”, agregó.

El éxito de Gloria será interpretado por el regio ante todos los invitados tanto en inglés como en español.

“Sí (le dan nervios). ¡Imagínate!, estar en Washington y que esté ahí Andy García y Rita Moreno conduciendo y en el público más invitados...

“Es como el año pasado que fuimos a Washington con el elenco de ‘Get on Your Feet’ a los Kennedy Honors, en el Kennedy Center, en el público estaba Julie Andrews, Meryl Streep, Stevie Wonder, ¡imagínate!, y yo ahí cantando”, comentó sonriendo el regio en entrevista telefónica.



Éxito internacional

Mauricio, con 20 años de carrera artística, es uno de los mexicanos que ha logrado hacerse un nombre en los musicales a nivel internacional.

“En julio en el año pasado en Hollywood, en el estreno del musical, estaba lleno de estrellas. Los mismos Gloria y Emilio, que ya se han vuelto más que amigos, son familia para mí, como quiera te imponen”, expresó entusiasmado.

Pero este regio ha sabido salir victorioso de las pruebas que se le han presentado.

Por lo pronto, la ceremonia de los premios Gershwin será televisada por TBS el 4 de mayo.

“La premiación es el miércoles 13 de marzo, pero previo, el martes por la noche, habrá una cena en la que vamos a estar un grupo selecto de amigos invitados por Gloria y Emilio”, afirmó Mauricio.