Lidera México la lista de los mejores bares de Norteamérica

Ciudad de México.- Después de alcanzar el tercer lugar en la lista The World's 50 Best Bars 2023, y escalar al segundo puesto en las ediciones 2022 y 2023 de North America's 50 Best Bars, Handshake Speakeasy se consolidó finalmente este año como el número uno de Norteamérica en la más reciente entrega de los galardones.

El Speakeasy de la CDMX, liderado por Eric Van Beek y dedicado a servir cocteles preparados a partir de innovadoras técnicas desarrolladas en su laboratorio, hizo historia la tarde del 23 de abril, al coronarse como el primer bar mexicano en liderar el ranking.

Mientras el sol descendía bañando de dorado sobre la arquitectura colonial de San Miguel de Allende, los profesionales de las barras de México, Canadá, Estados Unidos y el Caribe se congregaron en el corazón de la ciudad para celebrar a los mejores de la escena norteamericana, desde la terraza del hotel Rosewood en la gala 2024.

Las cosmopolitas Ciudad de México y Nueva York se repartieron las 5 primeras posiciones de la lista con dos y tres bares, respectivamente: Handshake Speakeasy y Rayo, representando las barras mexicanas en el primer y quinto lugar; y los neoyorquinos Superbueno, Overstory y Martiny's, ocupando los lugares dos, tres y cuatro del listado.

Talento nacional

Desde Ciudad de México, Playa del Carmen, Guadalajara, Tijuana, San Miguel de Allende y Tulum, la escena mexicana brilló acumulando 15 posiciones en la lista, siendo Ciudad de México la protagonista nacional de las barras en la última entrega del ranking.

El inquebrantable apoyo a otras mujeres en la industria, su expertise en la elaboración de cocteles de calidad y su interés por la comunidad mexicana de bartenders, son los pilares sobre los que descansa el reconocimiento Roku Industry Icon Award 2024 a Claudia Cabrera, la mente detrás de la barra de la izakaya japonesa Kaito del Valle.

Orgullo mexicano

Estos son los bares mexicanos que se colaron en el listado 2024 de The World's 50 Best Bars:

1. Handshake Speakeasy, CDMX

5. Rayo, CDMX

9. Licorera Limantour, CDMX

10. Tlecán, CDMX

11. Zapote Bar, Playa del Carmen

14. El Gallo Altanero, Guadalajara

16. Aruba Day Drink, Tijuana

17. Café de Nadie, CDMX

26. Baltra Bar, CDMX

27. Bekeb, San Miguel de Allende

28. Kaito del Valle, CDMX

34. Selva, Oaxaca

37. Arca, Tulum

42. Hanky Panky, CDMX

45. Brujas, CDMX