Líder de Iron Maiden se embarca en gira de palabra hablada

Nueva York.- El líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha usado muchos sombreros e incluso “algunos pantalones increíblemente ridículos”, como dice él. Estrella de rock, piloto de avión y sobreviviente de cáncer son algunas de las cosas que lo han definido. Ahora puede agregar intérprete de palabra hablada a su lista.

Siguiendo los pasos de Henry Rollins, otro rockero convertido en artista de performance, Dickinson está a punto de reanudar su gira por Estados Unidos. En el escenario, habla de su vida, de ser una estrella de rock y de una serie de otros temas, incluida su lucha contra un cáncer de garganta.

Después de un breve receso, cargará el avión de Iron Maiden — un 747 llamado “Ed Force One” por la emblemática mascota demoníaca de la banda, Eddie — y se embarcará en una gira mundial tocando en festivales, arenas y estadios.

Recientemente, el músico de 63 años y piloto de aerolíneas comerciales conversó con The Associated Press sobre la alegría de cambiar de ritmo con presentaciones habladas, su base de admiradores y si pilotará el avión de la banda, como lo ha hecho en el pasado.

AP: ¿Cómo son los conciertos de palabra hablada?

Dickinson: No hay guion y no hay apuntador automático ni nada por el estilo. Tengo algunas imágenes... Empiezo a contar historias en torno a la imagen y luego me voy por la tangente sobre cómo aprendí a cantar y cómo no me convertí en baterista y la rareza de estar en un internado inglés donde podría haber conocido a Boris Johnson en otra vida y cómo terminé usando los pantalones más ridículos del mundo en el escenario con Iron Maiden. "¿Cómo sucedió eso?” Es esa historia.

AP: ¿Es como hacer monólogos de comedia?

Dickinson: Sí utilizo algunas técnicas de standup y un poco de comedia física, imitaciones de personas y cosas por el estilo. Pero ese no es mi modus operandi principal... Como artista, como actor, quiero usar todos los truquitos que pueda para darle a la gente una noche divertida y no perder de vista el trabajo cotidiano que retomaré en mayo y que me mantendrá ocupado hasta Navidad.

AP: ¿Aborda temas realmente personales?

Dickinson: Hago que todos se rían del cáncer, porque el cáncer es un gran tabú. Ya sabes, cerca del 50% de nosotros lo vamos a tener durante nuestras vidas y le tememos a eso. La sola palabra nos hace caer en picada. Y, por supuesto, luché contra el cáncer de garganta como lo hacen miles de hombres en todo el mundo cada semana. Eso no me hace especial, pero lo que trato de aportar es mi opinión individual. "¿Cómo lidias con eso?”. Bueno, no sé cómo lo manejes tú, pero así es como lo manejo yo.

AP: ¿Qué tan intenso se torna eso?

Dickinson: Puede volverse bastante literal y bastante gráfico en cuanto a algunas de las descripciones de algunas cosas muy, muy vergonzosas e ignominiosas que tienes que hacer cuando estás bajo tratamiento contra el cáncer... Entonces sí, logras que la gente con suerte le dé vueltas a eso y salga con un resumen positivo.

AP: Algunas estrellas de rock obtuvieron su licencia de piloto, pero no me viene a la mente otra que vuele para una aerolínea comercial, o el Boeing 747 que la banda usa para las giras.

Dickinson: Lo que es aún más interesante es que Ed Force One es, en primer lugar, cómo diablos terminé siendo piloto de avión; y en segundo, cómo te conviertes en piloto de avión mientras cantas en una banda de rock and roll. Tengo más historias locas sobre aerolíneas que rock ‘n’ roll porque, créeme, los días con la aerolínea fueron mucho más rock ‘n’ roll que los de Iron Maiden en el escenario. Bueno, fuera del escenario, más bien.

AP: Hablando de gira mundial, ¿está pilotando de nuevo el Ed Force One?

Dickinson: Oh, no, no, no, no. Vamos a volar y yo estaré en la parte de atrás. Mira, tengo 63 años, cumplo 64 en agosto. Tú sabes, cuando llegas a los 65, si eres piloto de una aerolínea simplemente te sacan por la parte trasera... Voy a estar sentado en la parte de atrás como conductor del asiento trasero.