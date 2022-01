Retoma Elton John gira de despedida

Ciudad de México— Elton John reanudó su gira de retiro Farewell Yellow Brick Road este miércoles en Nueva Orleans, tras dos años sin subir a los escenarios.

Dicha gira comenzó en 2018; sin embargo, se vio obligado a hacer una pausa tras la pandemia de Covid-19 y una cirugía por una lesión en la cadera.

"Vaya, no hemos tocado un show desde el 6 de marzo de 2020. Esta es una experiencia nueva para nosotros, nunca había tenido tanto tiempo libre en mi vida tocando música, bueno al menos desde que tenía 17 años de edad", dijo el cantante a su audiencia.

El Rocketman también agradeció a su público la espera y haber guardado sus boletos durante 745 días.

De acuerdo al portal New York Post, Elton, de 74 años, abrió el espectáculo con el tema "Bennie and the Jets" y ofreció una aventura a través de su carrera musical de 50 años.

Asimismo, rindió homenaje a sus influencias musicales, como Aretha Franklin, así como a sus ídolos, como Nelson Mandela y Stephen Hawking.

Este año, Farewell Yellow Brick Road abarca América del Norte y Europa; posteriormente se dirigirá a Australia y Nueva Zelanda, el próximo año.