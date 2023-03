Lenny Kravitz estará en los Óscar

Lenny Kravitz ha sido anunciado como parte de los números musicales de la próxima entrega número 95 de los premios Óscar, donde el cuatro veces ganador del Grammy será el encargado de dirigir el segmento "In Memoriam".

Los productores ejecutivos y showrunners Glenn Weiss y Ricky Kirshner, y la productora ejecutiva Molly McNearney, anunciaron la participación del músico en la ceremonia para dirigir el tributo a los miembros de la industria que fallecieron durante el último año.

Además de su trabajo musical que consta de 11 álbumes de estadio, Kravitz también ha incursionado en el mundo del cine con su participación en cintas como Los Juegos del Hambre y Preciosa.

Luego del tributo transmitido en la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) recordará a más de 200 cineastas, artistas y ejecutivos en una galería de fotos ampliada en su revista digital.

Como es tradición, las actuaciones musicales de la entrega de premios constan de la interpretación en vivo de los temas nominados a la categoría de Mejor Canción Original; la primera presentación anunciada fue la de Rihanna con "Lift Me Up" de Black Panther: Wakanda Forever.

Sofia Carson y Diane Warren interpretarán "Applause" de Tell It Like a Woman, Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava musicalizarán el escenario con "Naatu Naatu" de RRR, David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux interpretarán "This Is a Life" de Everything Everywhere All at Once.

Hasta ahora no se ha anunciado la actuación de la quinta nominada "Hold My Hand" de Top Gun: Maverick a cargo de Lady Gaga, pero se espera que durante estos días se anuncien más artistas que formarán parte de la ceremonia.