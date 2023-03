Coronan a Adam Sandler en los Kids Choice Awards 2023

Un montón de dirigibles, incontables litros de slime, bastantes gritos de niños y niñas y música totalmente bailable compusieron la fórmula de los Kids Choice Awards 2023 en el Microsoft Theater de esta ciudad.

Adam Sandler, Bebe Rexha, Miranda Cosgrove, Lil Baby, Melissa McCarthty, Awkwafina, Pete Davidson, Kelly Rowland y tuvieron a su cargo alguno de los momentos memorables de la entrega de premios a lo favorito de los infantes que se conectan con la señal del popular canal y los eligieron como sus consentidos.

"Esto es fascinante gracias por hacerme el rey por darme tanto amor", expresó Sandler, sentado en un trono, con una corona y acompañado de cuatro militares vestidos como de la guardia británica, al recibir su galardón como El Rey de la Comedia.

Fue el regreso de una de las fiestas más esperadas del año para los pequeños, quienes, a decir verdad, disfrutaron a tope cuando sus celebridades favoritas recibieron duchazo público de la famosa sustancia viscosa llamada slime.

Los fans del universo Nick podrán vivir la transmisión este martes a las 19:30 horas, por Nickelodeon Latinoamérica, y en simultáneo por Pluto TV.

"Nada como divertirnos como niños cuando jamás dejamos de ser niños en la mente y en el corazón", expresó Nate Burleson, el coanfitrión de la noche.

"Porque nos emociona que se haga esta fiesta y que vivamos el mensaje de felicidad y de vivir la vida al máximo, cada día", secundó la coanfitriona Charli D'Amelio.

Bebe Rexha fue la encargada de abrir el espectáculo, que duró alrededor de dos horas, con su éxito "I'm Good (Blue)", mientras que Lil Baby dio el último número musical con "California Breeze", con todo y sus hijos Jason y Loyal.

Cuando la ganadora de Mejor Nuevo Artista, Dove Cameron, fue mencionada en su categoría, no hubo nadie tan aplaudida como ella, y cuando subió por su galardón, el lugar casi se cayó por el griterío de la chamacada.

"Yo soy uno de esos tantos ejemplos de personas que son tímidas y calladas y se expresan mejor en el escenario. Jamás me cansaré de decirle a ustedes, mis niños amados, que pueden hacer lo que quieran si confían en ustedes mismos", expresó la intérprete del éxito "We Go Down Together", que interpreta junto con Khalid.

Tras haber presentado el avance del filme Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones, Chris Pine y Michelle Rodriguez terminaron ensopadísimos por el slime, y mientras él se lo tomó con calma y se dejó ayudar por el staff para caminar, a ella le dio por patinar y deslizarse aunque le insistieron que no lo hiciera por precaución.

Jenna Ortega, quien obtuvo el dirigible por Estrella Femenina de TV Familiar por Merlina; Serena Williams, como Estrella Femenina de Deportes; y Olivia Rodrigo, como Estrella de Televisión para Niños, enviaron mensajes grabados a la audiencia, y bastantes de los triunfadores quedaron en la lista de ausentes, como Harry Styles y Taylor Swift.

Detrás de cámaras

- La gran desilusión de los asistentes se dio cuando Dwayne Johnson fue anunciado como ganador y se dieron cuenta que envió un video.

- Taboo, de los Black Eyed Peas, presentó por primera vez en público a su esposa Jaymie y a sus hijos Jett, Journey y Jalen.

- A todas las estrellas que bañaron en slime los enviaron a camerinos especiales para bañarse y cambiarse de ropa sólo Awkwafina dijo que se limpiaba en el lugar y se duchaba en casa.

- A todos los infantes que estuvieron solos en la parte central del escenario les dijeron que tenían que esperar al final de la grabación, para que los recogieran sus padres, y cada uno contó con un escolta que los entregó.

- Las gemelas Allan, Ella y Mia, de la serie Single Parents, fueron la sensación en la Orange Carpet, porque desde Bebe Rexha hasta Miranda Cosgrove se tomaron fotos con ellas.

Los ganadores:

Programa Familiar Favorito de TV:

Merlina

Reality Show Favorito:

Master Chef Junior

Serie Animada Favorita:

Bob Esponja

Estrella Masculina Favorita de Programa Familiar:

Finn Wolfhard, por Stranger Things

Película Favorita:

Sonic 2 La Película

Actriz de Cine Favorita:

Millie Bobby Brown, por Enola Holmes

Actor de Cine Favorito:

Dwayne Johnson, por Black Adam

Película Animada Favorita:

Minions: Nace un Villano

Album Favorito:

Midnights (3AM Edition), Taylor Swift

Cantante Femenina Favorita:

Taylor Swift

Cantante Masculino Favorito:

Harry Styles

Grupo Favorito:

BTS