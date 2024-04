Lanzará Billie Eilish álbum 'Hit Me Hard and Soft' en mayo

Ciudad de México.- Después de muchos rumores, Billie Eilish finalmente anunció el lanzamiento oficial de su más reciente disco de estudio, el cual se llamará Hit Me Hard and Soft.

Este álbum, el tercero de su carrera, verá la luz en todo el mundo el próximo 17 de mayo, de la mano del sello Darkroom/Interscope Records.

"Su trabajo más atrevido hasta la fecha, Hit Me Hard and Soft, es una colección de canciones diversa pero cohesiva, ideal para ser escuchada en su totalidad, de principio a fin", se adelantó en un comunicado.

"El álbum hace exactamente lo que sugiere el título: te golpea fuerte y suave tanto en términos líricos como sonoros, mientras cambia géneros y desafía tendencias a lo largo del camino".

Hit Me Hard and Soft fue escrito por Billie Eilish y Finneas Baird O'Connell, su hermano y colaborador desde hace varios años, quien además también produce esta tercera placa.

El álbum, del cual Billie ya había dado algunas pistas en los últimos meses, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 17 de mayo.

En cuanto al formato físico, el disco se distribuirá en variantes limitadas el mismo día, con el mismo tracklist y utilizando materiales 100% reciclables, esto como esfuerzo por combatir el cambio climático.

"Es una locura estar escribiendo esto ahora mismo, estoy nerviosa y emocionada. No hago sencillos, quiero dártelo todo de una vez. Finneas y yo realmente no podríamos estar más orgullosos de este álbum y no podemos esperar a que lo escuches. Te quiero, te quiero, te quiero", escribió Eilish en su Instagram oficial.