Lady Gaga y Rihanna son nominadas a los Óscar

Ciudad de México.- Lady Gaga y Rihanna recibieron nominaciones a los Óscar en la categoría de mejor canción original en la que Taylor Swift quedó fuera.

Gaga fue nominada por "Hold My Hand" de Top Gun: Maverick, mientras que Rihanna fue nominada por primera vez por "Lift Me Up" una de las canciones de la popular banda sonora de Black Panther: Wakanda por siempre.

Las superestrellas musicales competirán en los Premios de la Academia 2023 que se entregarán el 12 de marzo en Los Angeles.

"Carolina" de la película Where the Crawdads Sing (La Chica Salvaje) compuesta por Swift no logró obtener una nominación en la categoría. La canción era considerada una posible nominada al Óscar después de recibir menciones para otros premios, incluyendo los Globos de Oro.

Gaga coescribió la canción de Top Gun con BloodPop, el talentoso compositor y productor que ha creado temas para artistas como Madonna, Britney Spears y Justin Bieber.

Es la cuarta nominación para Gaga en los Óscar, quien ganó un Premio de la Academia en 2019 por su canción "Shallow" con Bradley Cooper.

Rihanna hizo su largamente esperado regreso a la música y entró por la puerta grande con la balada "Lift Me Up", que fue compuesta como un homenaje al fallecido Chadwick Boseman, quien murió de cáncer en 2020.

Rihanna creó la canción con Tems, el director de la película Ryan Coogler y el compositor Ludwig Goransson, quien ganó un Óscar hace cuatro años por su trabajo en la primera película de "Black Panther".

Diane Warren recibió su nominación 14 por "Applause" de Tell It Like a Woman. Tras años nominada a los Óscar, Warren fue finalmente reconocida con un galardón honorario en los Premios de los Gobernadores del año pasado.

La categoría de mejor canción original la completan "Naatu Naatu" de la película india RRR, compuesta de M.M. Keeravaani con letras de Chandrabose, y "This is a Life" de Todo en todas partes al mismo tiempo, creada por Mitski, David Byrne y Ryan Lott, quien junto con su banda Son Lux también fue nominado a mejor música original por su trabajo para el filme.