Kim Kardashian, entre la élite de los multimillonarios

Tomada de internet / Kim Kardashian

Ciudad de México— Kim Kardashian es oficialmente una multimillonaria.

La revista Forbes anunció este martes su inclusión en la lista de "billonarios" del mundo por primera vez, citando sus dos lucrativos negocios de belleza, KKW Beauty y Skims, así como las ganancias del reality Keeping Up With the Kardashians y sus acuerdos de patrocinio.

Según la publicación, el valor de Kardashian aumentó de 780 millones de dólares en octubre, a mil millones en las últimas semanas.

La socialité y empresaria lanzó KKW Beauty en 2017, luego de ver el éxito de la compañía de maquillaje de su hermana Kylie Jenner, Kylie Cosmetics.

"Es la primera vez que dejo de tener acuerdos de licencia y me convierto en propietaria", dijo Kardashian a Forbes en 2017, cuando anunció su línea de cosméticos.

Kim, de 40 años, vendió el 20 por ciento de KKW Beauty a Coty por 200 millones de dólares, lo que puso el valor de su empresa en mil millones de dólares

Lanzó la compañía de ropa interior modeladora Skims en 2019, y la cambió para incluir prendas de salón durante la pandemia cuando las mujeres comenzaron a inclinarse por ropa más cómoda durante la cuarentena. Tiene una participación mayoritaria en la empresa, que no ha revelado sus ingresos, informó Forbes.

Cuando consiguió la portada de la revista por primera vez, hace unos años, bromeó: "No está mal para una chica sin talento".

La lista de multimillonarios de Forbes se enfrentó a la polémica cuando nombró a Jenner, ahora de 23 años, como la multimillonaria más joven por méritos propios. Los críticos criticaron ese título, pues la joven había crecido en la ya rica familia Kardashian-Jenner.

"Realmente no entendí la polémica de que ha logrado todo por méritos propios. Todos nos 'hemos creado a nosotros mismos'. ¿Es diferente porque venimos de una familia que ha tenido éxito? Para mí, eso realmente no tiene sentido", defendió Kardashian a Jenner.

Después de incluirla en su lista, Forbes publicó un informe en el que afirmaba que Kylie había falsificado su camino al estatus de multimillonaria gracias a declaraciones de impuestos falsas. La publicación terminó arrebatándole el título tiempo después.

En mayo de 2020, Forbes estimó que Jenner en realidad valía poco menos de 900 millones de dólares.

UN NEGOCIO MÁS

Y es que Kim Kardashian no para: la empresaria está por expandir su imperio de belleza al sumar artículos para el cuidado de la piel.

La estrella presentó una serie de solicitudes para registrar el nombre SKKN by KIM el 30 de marzo, según documentos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, obtenidos por el portal de noticias Page Six.

A juzgar por los informes, la nueva empresa de la estrella incluirá artículos para el cuidado de la piel, cuidado del cabello, productos para uñas, perfumes, velas y más.

Quizás Kim se inspiró en su hermana Kylie, quien es dueña de Kylie Skin. Sin embargo, entre el clan Kardashian existe otra competidora: la mamá, Kris Jenner, quien reveló recientemente que ella también tiene una línea de cuidado de la piel "lista para usar" en cualquier momento.