‘El juicio de los 7 de Chicago’ obtiene los máximos honores en los premios SAG

Associated Press / Elenco de la cinta

Los Ángeles— El reparto estelar del drama judicial de la década de 1960 de Aaron Sorkin, "El juicio de los 7 de Chicago", se llevó el primer premio este domingo en un Screen Actors Guild Awards virtual donde los actores afroamericanos, por primera vez, arrasaron en los premios de películas individuales.

Los vigésimos séptimos premios SAG, presentados por el gremio de actores de Hollywood, fueron un asunto silencioso, y no solo porque la ceremonia sin alfombra roja se condensó en una transmisión pregrabada por Zoom. La que se percibe como la favorita de los Premios de la Academia, "Nomadland", de Chloé Zhao, no fue nominada al mejor elenco, lo que hace que los Premios SAG de este año no sean vistos como una previa del Oscar como la mayoría de los años anteriores.

Aun así, la victoria de Netflix con "El juicio de los 7 de Chicago" marcó la primera vez que una película de cualquier servicio de transmisión ganó el premio del gremio. Escrita y dirigida por Sorkin, “El juicio de los 7 de Chicago” había sido programada para su estreno en cines por Paramount Pictures antes de la pandemia, lo que llevó a su venta a Netflix. El streamer todavía está buscando su primera victoria a la mejor película en los Oscar.

Frank Langella, quien interpreta al juez que presidió el enjuiciamiento de activistas arrestados en 1969 durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, trazó paralelismos entre los disturbios de esa época y los de hoy al aceptar el premio en nombre del elenco.

“'Dios, danos líderes', dijo el reverendo Martin Luther King antes de ser abatido a sangre fría en esta misma fecha en 1968, una profunda injusticia”, dijo Langella, citando los eventos que condujeron a los dramatizados en El juicio de los 7 de Chicago. “El reverendo King tenía razón. Necesitamos líderes que nos guíen para que nos odiemos menos los unos a los otros".

La victoria se produjo sobre otros dos estrenos de Netflix: "Ma Rainey’s Black Bottom" y "Da 5 Bloods", así como "One Night in Miami" de Amazon y "Minari" de A24. Si hubiera ganado el drama familiar coreano-estadounidense de Lee Isaac Chung, "Minari", habría sido el segundo año consecutivo en que una película que no está en inglés ganara el máximo premio de SAG. El año pasado, el elenco de "Parasite" triunfó, convirtiéndose en el primer elenco de una película en otro idioma que no lo hiciera.

Los premios SAG son un presagio de los Oscar muy seguido. Los actores constituyen la rama más grande de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y los ganadores del SAG a menudo se alinean con los del Oscar. El año pasado, "Parasite" ganó la mejor película en los Premios de la Academia, y todos los ganadores individuales del SAG (Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern, Joaquin Phoenix) también ganaron en los Oscar.