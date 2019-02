Kalimba en el hospital debido a una lesión en un tobillo

Kalimba se encuentra en el hospital y aunque asegura estar bien, su tobillo fue el que lo puso en la cama.

El cantante de "Tocando fondo" y "Fiesta" mandó un mensaje, vía Twitter, al programa Ventaneando para que sus seguidores no se preocupen por su salud.

"Hola todo el mundo, cómo están? Este no es mi nuevo vestuario (bata de hospital), no estámos en esta ocasión grabando un video, en esta ocasión sí estoy en el hospital. Y estoy en el hospital por que me fui a tomar fotos a San Miguel (de Allende) y como es empedrado en San Miguel había una piedra floja, no me fijé, pisé la piedra, se me fue el tobillo hacia dentro y al parecer tendones y ligamentos, ¡adioooos!. Pero estoy bien, estoy bien, como verán los estoy tomando muy tranquilo...", comentó el intérprete.

Kalimba aseguró que ya le habían hecho los estudios correspondientes y como lo dijo en su video fueron los tendones y ligamentos los que resultaron afectados. Tranquilizó a sus fans presentando sus pies, el bueno y el que ya tiene una especie de yeso para inmobilizarlo, presumió que estaba descansando y viendo caricaturas.