Inicia Keane gira mundial en México

Monterrey, México.- Para agradecer la pasión que les muestran sus fans mexicanos cada vez que los visitan, Keane arranca la gira mundial por los 20 años de su disco Hopes and Fears en territorio nacional, desde el escenario del Festival Pal Norte.

La agrupación británica abrirá esta gira como uno de los headliners del festival que se realiza en Monterrey el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo en el Parque Fundidora.

"Los fans mexicanos son muy apasionados y nos hacen sentir como si fuéramos The Beatles o algo así", afirmó el británico Tim Rice-Oxley, tecladista del grupo.

"La gente en Monterrey siempre ha sido muy buena con nosotros. Estamos muy emocionados", agregó en entrevista telefónica.

En 2019 Keane se presentó con el grupo Travis en Monterrey, y regresa ahora como uno de los headliners del primer día del festival, junto a Kendrick Lamar y Peso Pluma.

"Creo que el festival (Pa'l Norte) nos da la oportunidad de tocar para gente nueva, porque es un espacio con artistas muy variados. Tal vez haya quienes no conocen a Keane y espero que algunos de ellos vengan a vernos", expresó Tim.

El también compositor aseguró que el reto de atraer fans nuevos es emocionante para él y sus compañeros Tom Chaplin (voz y guitarra), Richard Hughes (batería) y Jesse Quin (bajo), en especial en un evento tan grande como el Pa'l Norte.

"Los fans de México son posiblemente los que más apasionadamente nos apoyan", aseguró el músico.

"A Monterrey fuimos desde el inicio de nuestra carrera y la gente siempre nos ha hecho sentir que pertenecemos ahí. Es extraño, somos de una ciudad pequeña en Inglaterra y de repente vamos a Monterrey y vemos caras conocidas. Es surreal".

Sobre el concierto que darán en el festival regio, Tim aseguró que al ser el aniversario del disco estarán las canciones favoritas de los fans.

"Pero podríamos tocar algunas canciones que jamás hemos tocado", agregó entusiasmado.

Esta gira mundial que arranca en Monterrey llevará a la banda a ofrecer conciertos también en la Ciudad de México (1 de abril, Palacio de los Deportes) y en Guadalajara (3 de abril, Auditorio Telmex), así como varias ciudades de Europa y Estados Unidos.

"Es una locura. Este álbum nos llevó de ser unos completos desconocidos a poder hacer cosas increíbles en nuestras vidas", compartió Tim.

"Es bonito tener la oportunidad de celebrarlo y apreciar el hecho de que seguimos aquí, teniendo la oportunidad de tocar para mucha gente".

De Hopes and Fears se desprendió "Somewhere Only We Know", primer single del álbum y hoy una de las canciones más icónicas de la agrupación. Tim aseguró que a él lo remonta a Battle, la pequeña ciudad donde crecieron los integrantes de la banda.

"Para mí es un lugar, la ciudad en la que crecimos al sur de Inglaterra, y me hace pensar sobre una época en la que estábamos teniendo problemas como banda y sentíamos que nunca lo lograríamos", recordó el británico.

"Ése era el mensaje: debíamos seguir adelante y no darnos por vencido, pero también que nos queríamos y nos apoyamos en todo".

Tim aseguró que ese espíritu de camaradería es el que hace que la gente se identifique con la melodía.

"Tiene un sentido de amistad, de estar los unos para los otros, el apoyo que todos necesitamos en la vida en todo momento", añadió.