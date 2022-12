Impone James Cameron lo femenino en 'Avatar 2'

Londres.- El Hollywood de la actualidad se preocupa mucho en su personajes femeninos, retratarlos con fortaleza y tridimensionalidad.

Pero un cineasta visionario y amante de lo femenino como James Cameron lo ha hecho durante toda su vida profesional, destacó Kate Winslet.

"Lo que más me gusta de él son los personajes que crea. Jim siempre ha escrito para las mujeres personajes que no son sólo fuertes, sino que son líderes, y lideran con su corazón y su integridad. Personajes que son verdaderas y poseen su propio poder. Y ese poder es también físico, lo que es admirable, ser parte de esto, que me incluya, me halaga", expresó la actriz en una conferencia de prensa global.

Con su papel de Rose en la trágica Titanic (2009), una mujer de clase alta que se arrebata el corsé de las convenciones sociales, Winslet ya formaba parte de la galería de creaciones femeninas de Cameron.

Acompañaba a otros roles icónicos del cine, como el de Sarah Connor (Linda Hamilton), la aguerrida madre del salvador de la humanidad en Terminator (1984) y Terminator 2: El Juicio Final (1991), o el de la heroína espacial Ellen Ripley (Sigourney Weaver) en Aliens (1986).

Tras 25 años, Winslet vuelve a estrenar un largometraje con el realizador canadiense el próximo 14 de diciembre.

En Avatar: El Camino del Agua, una épica aventura en otro mundo, da vida a Ronal, líder guerrera y embarazada de una tribu alienígena Na'Vi, papel creado gracias a la captura de movimiento.

Weaver, quien ya aparecía en Avatar (2009), hasta ahora la película más taquillera de todos los tiempos (2 mil 922 millones de dólares), se puso también a sus órdenes nuevamente, ahora como una adolescente Na'Vi que manifiesta poderes.

Junto con ellas, regresa de igual manera Zoe Saldana (Neytiri), una princesa Na'Vi diestra en la batalla, quien ahora es madre y una refugiada debido a la amenaza de los invasores humanos.

"Creo que hay diferentes maneras de ser femenina y fuerte. El personaje de Kate, por ejemplo, y se ve en el tráiler, va a la batalla sin dudar y está embarazada de seis meses. No tiene un momento de duda. Sus otros hijos están en peligro, y ella arranca. Es su esposo quien intenta contenerla", comentó Cameron.

Temible Regreso

Ubicada en el planeta Pandora, de donde los Na'Vi ya expulsaron una vez a los invasores humanos, la historia de El Camino del Agua tiene otra vuelta: Stephen Lang.

En el filme seminal, el actor encarnaba al villano, el temible coronel Miles Quaritch, quien acaba muriendo en el combate final.

Sin embargo, Cameron lo redimió en su guion gracias a la tecnología militar: sus recuerdos y personalidad fueron puestos a resguardo e inyectados en lo que más odia, un Na'Vi.

"En la primera película es muy colorido, tiene una gran personalidad, y esencialmente se conduce como un tiburón sin cerebro. Aquí está la ironía de regresar como esos seres que trata de destruir, y debe adecuarse a ellos para continuar con su guerra. Fue un placer trabajar con el personaje y sacarle quizás un poco de humanidad", expresó Lang.