Rechaza James Cameron la 'inmadurez' de Marvel y DC

Ciudad de México.— El director James Cameron se lanzó contra los personajes de Marvel y DC que llegan al mundo del cine, afirmando que no tienen madurez ni reflejan a la sociedad.

Durante una entrevista con The New York Times con motivo al próximo estreno de Avatar: El Camino del Agua, el cineasta mostró su rechazo a las películas taquilleras de superhéroes, reiterando que él no está de acuerdo con los personajes.

"Quiero hacer lo que otras personas no están haciendo. Cuando miro esas películas grandes y espectaculares, te estoy mirando a ti, Marvel y DC, no importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad.

"¿Las cosas que realmente nos ponen a tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la forma de hacer películas", dijo el cineasta a The New York Times, acusando la falta de madurez de los personajes de las exitosas franquicias.

Esta no es la primera vez que el director de Titanic habla de manera negativa contra Marvel y DC, pues en 2021, la revista Variety publicó una conversación entre James Cameron y Denis Villeneuve, donde aseguró que este tipo de películas no le parecen épicas.