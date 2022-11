Los 10 mejores libros de 2022

The Candy House, de Jennifer Egan

No es necesario que hayas leído "A Visit From the Goon Squad" de Egan, ganadora del Pulitzer, para entrar de lleno en esta secuela tan esperada. Pero para los amantes de los neoyorquinos prematuramente nostálgicos del libro de 2010, la belleza cerebral y la visión nítida de la modernidad, "The Candy House" es como volver a casa, aunque a la distopía. Esta vez, los personajes de Egan son los creadores y prisioneros de un universo en el que, a través de las maravillas de la tecnología, las personas pueden acceder a todos sus bancos de memoria y utilizar los contenidos como moneda de las redes sociales. El resultado es una casa de diversión gloriosa y espantosa que se siente más familiar que la ciencia ficción, todo presentado con la confianza inventiva característica de Egan y, quizás lo más impresionante de todo, el corazón. “The Candy House” es de su momento, con todo lo que eso implica.

Checkout 19, de Claire-Louise Bennett

Bennett, una escritora británica que vive en Irlanda, apareció por primera vez en escena con su primera novela de 2015, "Pond". Su segundo libro contiene todo el arte lingüístico y el ingenio oscuro del primero, pero es aún más estimulante. “Checkout 19”, aparentemente la historia de una mujer joven que se enamora del lenguaje en un pueblo de clase trabajadora en las afueras de Londres, tiene un escenario inusual: la mente humana, una brillante, sorprendente, extraña y muy divertida. Todas las palabras que uno podría usar para describir este libro (experimental, autoficcional, surrealista) no logran transmitir el puro placer de "Checkout 19". Saldrás aturdido, encantado, recordando lo divertido que puede ser leer, ansioso por compartirlo con las personas en tu vida. Es una carta de amor a los libros, y también un argumento para ellos.

Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver

La nueva y poderosa novela de Kingsolver, un recuento cercano de "David Copperfield" de Charles Dickens ambientado en los Apalaches contemporáneos, galopa a través de temas que incluyen la pobreza infantil, la adicción a los opiáceos y el despojo rural, incluso cuando su enfoque más amplio sigue siendo la cuestión de cómo se forma la conciencia de un artista. Al igual que Dickens, Kingsolver es políticamente desvergonzada y trabaja a gran escala, animando sus páginas con una abundancia de encanto y la presencia de aparentemente cada cosa que se arrastra sobre la tierra.

The Furrows, de Namwali Serpell

Después de perder a su hermano cuando tenía 12 años, una de las narradoras de la segunda novela de Serpell sigue encontrándose con hombres que se parecen a él mientras supera su trauma hasta la edad adulta. Ella entabla una relación íntima con uno de ellos, quien también está obsesionado por su pasado. Este libro rico en capas explora la naturaleza del duelo, cómo puede estirar o comprimir el tiempo, remodelar los recuerdos y hacernos soñar con realidades alternativas. “No quiero contarte lo que pasó”, dice el narrador. “Quiero decirte cómo se sintió”.

Trust, de Hernán Díaz

Díaz descubre los secretos de una fortuna estadounidense a principios del siglo XX, detallando el vertiginoso ascenso de un financiero de Nueva York y los enigmáticos talentos de su esposa. Cada una de las cuatro partes de la novela, contadas desde diferentes perspectivas, redirige la narrativa (y supera las expectativas de los lectores) mientras rinde homenaje a los titanes literarios desde Henry James hasta Jorge Luis Borges. ¿En qué versión de los hechos podemos confiar? El foco de atención de Díaz en las historias detrás de las historias busca los oscuros mecanismos detrás del capitalismo, así como las figuras no acreditadas detrás de los llamados Grandes Hombres de la historia. Es una búsqueda estimulante.

An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us, por Ed Yong

Yong ciertamente se dio a sí mismo una tarea formidable con este libro: lograr que los humanos salgan de su "burbuja sensorial" y consideren cómo los animales no humanos experimentan el mundo. Pero la enorme dificultad de dar sentido a los sentidos que no tenemos es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene una compra en sólo una pequeña parte de la realidad. Yong es un excelente narrador, y hay un montón de sorprendentes hechos de animales para mantener este libro avanzando hacia su profunda conclusión: la amplitud de este inmenso mundo debería hacernos reconocer lo pequeños que somos en realidad.

Stay True: A Memoir, de Hua Hsu

En estas memorias silenciosamente desgarradoras, Hsu recuerda sus comienzos en Berkeley a mediados de la década de 1990 como un snob musical atento, seleccionando meticulosamente sus gustos y juzgando sin piedad los gustos de los demás. Luego conoció a Ken, un chico de fraternidad estadounidense de origen japonés. Su amistad fue intensa, pero breve. Menos de tres años después, Ken moriría en un robo de auto. Hsu rastrea el curso de su relación, una que parecía improbable al principio, pero finalmente se convirtió en un elemento fijo en su vida, un enrejado a lo largo del cual ambos jóvenes podían estirarse y crecer.

Strangers to Ourselves: Unsettled Minds and the Stories That Make Us, por Rachel Aviv

En este libro rico y lleno de matices, Aviv escribe sobre personas con angustia mental extrema, comenzando con su propia experiencia cuando le dijeron que tenía anorexia cuando tenía 6 años. Esa historia personal la hizo especialmente consciente de cómo las historias pueden aclarar y distorsionar lo que está pasando una persona. Este no es un libro contra la psiquiatría: Aviv es demasiado consciente de los detalles de cualquier situación para sucumbir a algo tan radical. Lo que hace es dejar espacio para la empatía y la incertidumbre, explorando una multiplicidad de historias en lugar de saltar ante el impulso de explicarlas.

Under the Skin: The Hidden Toll of Racism on American Lives and on the Health of Our Nation, por Linda Villarosa

A través de historias de casos, así como de informes independientes, el notable tercer libro de Villarosa rastrea con elegancia los efectos del legado de la esclavitud, y la doctrina de la antinegritud que surgió para justificarlo filosóficamente, en la salud de los afroamericanos: reproductiva, ambiental, mental y más. Comenzando con una larga historia personal de su despertar a estas desigualdades estructurales, la periodista reposiciona varias narrativas sobre raza y medicina: las crecientes tasas de mortalidad materna afroamaricana; el aumento de las enfermedades cardíacas y la hipertensión; el dicho tan repetido de que los afroamericanos rechazan la terapia psicológica, como evidencia no de la inferioridad de los afroamericanos, sino del racismo en el sistema de atención médica.

We Don’t Know Ourselves, de Fintan O'Toole

O'Toole, un prolífico ensayista y crítico, llama a esta narración inventiva "una historia personal de la Irlanda moderna", un proyecto ambicioso, pero que lleva a cabo con entusiasmo. Comparando seis décadas de historia irlandesa con su propia vida, O'Toole se las arregla para ilustrar hábilmente un país en cambio drástico e incluir una biografía astuta y autocrítica que infunde su sociología con humor y patetismo. Serás educado, sí, sobre el aumento del secularismo, el tigre celta, los derechos humanos, pero también serás entretenido de forma salvaje y estruendosa por un talentoso narrador en el apogeo de sus poderes.