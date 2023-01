Iggy Azalea se une a OnlyFans

Ciudad de México.- La rapera Iggy Azalea se unió a OnlyFans y planea lanzar una serie de fotos, videos, música, ilustraciones y poesía exclusivos y sin censura como parte de su proyecto multimedia anual "Hotter Than Hell".

La colaboración "Hotter Than Hell X OnlyFans", que marca el primer proyecto creativo de Azaela en más de un año y medio, abarcará el próximo cuarto álbum de estudio de la artista nacida en Australia, que se lanzará este verano.

Un comunicado de prensa oficial que describe el proyecto apunta que por 25 dólares al mes, los fanáticos obtendrán contenidos exclusivos y de primera mano del proyecto en desarrollo, que culminará con el lanzamiento de un libro de mesa de café en diciembre de 2023.

Según los representantes de Iggy, Hotter Than Hell es una propuesta creativa, colorida, irónica, divertida y sin disculpas. El nuevo esfuerzo se inspira visualmente en las supermodelos de los años 90, Pamela Anderson, la sexualidad y sus diferentes puntos de vista entre hombres y mujeres, y el libro Sex de Madonna.

La australiana trabajó junto a un talentoso equipo de productores, artistas visuales y fotógrafos de moda para hacer realidad Hotter Than Hell.

"He estado trabajando en Hotter Than Hell durante seis meses y estoy llena de entusiasmo y anticipación nerviosa para comenzar a revelarlo al mundo, capa por capa. Es cierto que nunca conocí a OnlyFans como un lugar donde podía ser creativa, ¡así que no esperaba colaborar con la empresa en mi proyecto más grande hasta la fecha!", declaró Iggy en el comunicado.

"Me emociona no tener que preocuparme por la censura abrumadora y creativamente limitante que los artistas deben enfrentar cuando comparten su trabajo en otras plataformas digitales. El proyecto es audaz y divertido, al igual que esta colaboración. Creo que sorprenderá a mucha gente".

Azalea, de 32 años, es la última celebridad en unirse a OnlyFans, junto con Cardi B, Blac Chyna, Bella Thorne, Bhad Bhabie, Denise Richards y Carmen Electra.

Lanzado en 2016, el sitio de suscripción de fans se ha establecido como un hogar para contenido con clasificación X de artistas adultos, mientras que la compañía también está trabajando activamente para atraer a creadores de contenido no pornográfico