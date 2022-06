Anthony Hopkins se une al elenco de 'Rebel Moon'

Ciudad de México— Anthony Hopkins se suma al elenco de Rebel Moon, la nueva película de ciencia ficción de Zack Snyder que relata los conflictos de una galaxia que se ve amenazada por un ejército.

De acuerdo a Deadline, el dos veces ganador al Óscar, dará vida a Jimmy, un robot mecanizado increíblemente inteligente y defensor de la galaxia.

PUBLICIDAD

Rebel Moon también contará con la participación de Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Stuart Martin, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Alfonso Herrera, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Rhian Rees, Jena Malone, E. Duffy , Charlotte Maggi, Sky Yang y Staz Nair.

Dicha película es la primera producción de la asociación entre Netflix y Zack Snyder, Deborah Snyder y la productora de Wesley Coller, The Stone Quarry Productions.

Anthony Hopkins también participará en el drama de James Gray, Armageddon Time, que debutó con gran éxito de crítica en el Festival de Cine de Cannes de 2022, así como en el thriller de Rick Dugdale, Zero Contact; la próxima película de Zeller, The Son y el drama de Matt Brown, Freud's Last Session, donde interpretará al fundador del psicoanálisis.