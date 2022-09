Hugh Jackman repetirá como Wolverine en 'Deadpool 3'

Ciudad de México.— La noticia que los fans de Marvel estaban esperando: Hugh Jackman regresará como Wolverine en Deadpool 3, según anunció el actor Ryan Reynolds en sus redes sociales este martes.

"Hola a todos, estamos muy tristes de habernos perdido la D23 (una expo creada para fans de los productos de Disney), pero hemos estado trabajando muy duro en la próxima película de Deadpool durante mucho tiempo", explica Ryan Reynolds en un video, el cual de inmediato se volvió viral.

"Su primera aparición en el MCU obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación, significado. Cada Deadpool necesita sobresalir y destacarse. Pero yo... no tenía nada. Estaba vacío. Y era aterrador. Pero teníamos una idea", señala.

"Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?", remata Ryan Reynolds en el clip, mientras Hugh Jackman pasa detrás de él y sube unas escaleras. "Sí, claro, Ryan", responde Jackman.

De esta forma, y con la canción "I Will Always Love You", de Whitney Houston, de fondo, el actor aprovechó para confirmar también la fecha de lanzamiento oficial de Deadpool 3: 6 de septiembre de 2024.

Además, en el video se ve el logotipo de esta nueva película: el rostro de Deadpool, cortado por las garras de adamantium de Wolverine.

Shawn Levy (Free Guy y The Adam Project) es el encargado de dirigir Deadpool 3, que se unirá finalmente al Universo Cinematográfico de Marvel. Rhett Reese y Paul Wernick, autores de las dos películas pasadas, regresan para escribir el guión de esta entrega.

La última vez que los fans de X-Men vieron a Hugh Jackman como Wolverine fue en Logan, de 2016 y dirigida por James Mangold. El mutante muere al final de la película.