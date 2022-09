Elton John se prepara para show en la Casa Blanca

Associated Press | Elton John participará en el concierto 'A Night When Hope and History Rhyme', organizado en la Casa Blanca, por el presidente Joe Biden

Ciudad de México.— El astro británico Elton John participará en el evento titulado "A Night When Hope and History Rhyme" que se realizará en la Casa Blanca con la participación del presidente Joe Biden. La presentación se realizará en el Jardín Sur y es organizada por A+E Networks y el History Channel. De acuerdo con la Casa Blanca, entre el público asistente habrá maestros, enfermeros, activistas por los derechos gay y otros. Se prevé que Biden y su esposa Jill Biden pronuncien algunas palabras. Aunque estrellas como Elton John evitaron la Casa Blanca cuando Donald Trump era presidente, Biden ha tenido ocasionalmente músicos invitados. Recientemente, James Taylor cantó varias canciones en un evento la semana pasada en celebración de la aprobación de leyes que lidian con los precios de los medicamentos por prescripción, el cambio climático y otros asuntos.