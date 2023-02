Hollywood presente en el Super Bowl; estos son los spots

Ciudad de México.- El 12 de febrero llega el evento deportivo más visto del año y los principales estudios de cine ya están listos para hacerse presente en el Super Bowl LVII con spots de sus producciones más esperadas.

Este año la tradición de estrenar nuevos tráilers de filmes ha regresado, Disney, Warner Bros y Universal ya tienen listos sus spots de este año.

La primera productora traerá adelantos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, La Sirenita, Elemental de Pixar y posiblemente veamos algo de lo que se prepara para Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Warner Bros proyectará el primer vistazo a The Flash de DC, una producción que James Gunn presume, será de las mejores de superhéroes hasta el momento.

Universal preparó un espacio para la décima entrega de la saga Rápidos y Furiosos, Fast X que será estrenada el 19 de mayo, también se espera ver algo de Super Mario Bros Movie de Illumination. Paramount prepara anuncios de Scream VI, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves y Transformers: Rise of the Beasts.

Los ausentes del evento serán Netflix, Amazon, MGM, Lionsgate y Sony ya que no anunciaron su participación con avances de sus producciones, la última vez que Sony se hizo presente en el Super Bowl fue en 2017 con Life de Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal.

Por la gran concurrencia de televidentes durante la transmisión del Super Bowl, se ha vuelto el escenario perfecto para llevar a cabo varias estrategias de marketing, por eso vale la pena para muchas empresas pagar entre 6 y 7 millones de dólares por conseguir un espacio para spots en el evento.