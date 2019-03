Héroe mexicano

Los Angeles— Sin duda alguna, uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de los superhéroes fue ‘The Umbrella Academy’, serie basada en el cómic homónimo creado por el cantante Gerard Way que retrata los problemas de una familia disfuncional de héroes.

En ella actúa David Castañeda, actor de origen mexicano que interpreta a Diego Hargreeves. Para mí Diego es más un niño en el cuerpo de un hombre que no sabe cómo manejar sus emociones”, destacó el histrión de 29 años.

Castañeda dijo sentirse contento con el resultado final, ya que para él tratar de transmitir la esencia de Diego y hacerlo ver como una persona que arriesga su vida sin la certeza de que sobrevivirá, era el reto principal.

“Me gusta que no tenga poderes supernaturales, me gusta que en verdad tenga que meter sus manos en algo, en algún combate, que tenga que aprender artes marciales o usar navajas o cualquier otro tipo de arma, porque hay algo para mí muy vulnerable.

“Si tú ves a personas como Spiderman o Superman sabes que no se van a morir, es algo obvio porque tienen unos poderes tan especiales. Pero me gusta, por ejemplo, cuando ves a Batman, porque no sabes si va a sobrevivir, ya que también tiene sus traumas y a mí me atrae más eso de un personaje”.

El artista aseguró que está contento con el trabajo que hace la comunidad latina en Estados Unidos, y que plataformas de entretenimiento como Netflix actualmente apuesten más por el contenido latinoamericano, algo de mucho orgullo para él.

“Hay tanta gente que habla español y hay mucha gente que le gusta el entretenimiento, ya sean películas, series de televisión, obras de teatro. Y también se ve que hay mucho talento, y es algo muy bonito y muy inteligente”.

A salvar el mundo

La serie original de Netflix sigue la historia de siete hermanos que fueron adoptados por Reginald Hargreeves, un empresario industrial multimillonario que fundó la academia para prepararlos y salvar el mundo.

Pero las cosas no salen como estaban planeadas y cuando los niños eran adolescentes, la familia se quebró, disolviendo al equipo. Tras varios años separados, los hermanos vuelven a reunirse para tratar de dar con el asesino de Reginald.

El mexicano comparte créditos con Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Aid.