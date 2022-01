Guionistas de No Way Home explican gran duda sobre hechizo de Doctor Strange

Ciudad de México.— Aunque 'Spider-Man: No Way Home' ha sido respaldada tanto por el público —supera los mil 400 millones de dólares en la taquilla mundial—, como por la crítica —cuenta con un 94% de apoyo en Rotten Tomatoes—, uno de los aspectos que menos ha convencido al fandom es su final, pues hay varios elementos que han sido considerados como agujeros de guion, como el caso del hechizo final del Doctor Strange.

Con el multiverso desatado por culpa del Duende Verde, quien liberó el primer conjuro del Doctor Strange del cofre en el que este lo había guardado, múltiples grietas se abren en el cielo de Nueva York, mostrando una inmensa cantidad de personajes de otros universos que conocen la identidad de Peter Parker como Spider-Man.

Para evitar que el multiverso se colapse, Strange, con el apoyo del Spidey de Tom Holland, lanza un hechizo final que consigue que todo el mundo en todos los universos olvide la identidad de Peter Parker como Spider-Man, lo que provoca que el joven tenga que empezar desde cero en su propia línea temporal, como puede verse al final de la cinta, en la que nadie, absolutamente nadie, le recuerda.

Es aquí donde surge la primera incoherencia, puesto que el hechizo solo tenía que hacer que la gente olvidase la identidad real de Spider-Man, no que nadie se acordase que existe Peter Parker. Que MJ o Ned olvidasen siquiera que Peter estudió en el mismo instituto o que Happy no recordara que este era el sobrino de la fallecida tía May ha provocado que más de un fan viese este movimiento como un agujero de guion.

Un sacrificio que será explicado

Finalmente, los propios guionistas, Erik Sommers y Chris McKenna, se han pronunciado sobre el tema.

"Decidimos intentar realizarlo [el final] de la manera más satisfactoria posible, solo nos concentramos en la emoción", declaró Sommers a Variety. "Y luego, si la gente tiene preguntas sobre algunos de esos detalles que no obtuvieron respuesta en esta entrega, afortunadamente tenemos la oportunidad de resolver en siguientes películas", continuó.

"Obviamente, ha ocurrido algún tipo de reacción mágica", agregó McKenna, quien incide en que buscaron que la resolución fuera lo más simple posible. "Al final de todo esto, no queríamos que mucha gente tratara de hacer matemáticas mágicas en su cabeza", señala. "Quieres que esa escena sea él haciendo un gran sacrificio. Podría volver a contarles todo, podría recuperar a sus amigos, pero volvería a ponerlos en peligro", concluye.

Con las palabras de los guionistas es evidente que la cuarta entrega, la primera de la nueva trilogía, tendrá que responder al motivo de que el conjuro del Doctor Strange funcionase de esa manera.