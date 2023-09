Goza Kylie Minogue crear 'Tension' con su familia

Ciudad de México.- Ni ejecutivos de disqueras, ni críticos en los que confía, ni expertos conocedores en música fueron los primeros en escuchar el disco Tension, de Kylie Minogue; fueron sus tres sobrinos.

"Debo decir que mis sobrinos están en una corriente musical distinta a la mía, y contribuyeron de alguna manera a la dirección musical del álbum. Se los puse en distintas etapas (de pre-producción) y fueron amables, por decirlo así, pero muy claros.

"No me iban a ametrallar, pero me dieron la mejor retroalimentación. Tomo mucho en cuenta las opiniones de las nuevas generaciones y amé lo que me dijeron y ¿a cambio? Bueno, les ayudé con algunas tareas, y me recordaron lo difícil que era ir a la escuela", comentó Minogue, en enlace desde Australia.

La cercanía con los hijos de sus hermanos Brendan y Dannii se debe a su decisión de volver a vivir en Australia, su país natal, debido a la pandemia por Covid-19. Se estableció en Melbourne para estar más cerca de su familia.

"Necesitaba estar más cerca de todos, sigo teniendo base en Londres, pero aun así hay gran distancia física y mi familia es una gran motivación, la estoy disfrutando como nunca, y los hijos de mis hermanos son mi máximo, soy muy feliz siendo 'La Tía Kylie'", platicó la cantante, de 55 años.

La intérprete de "Can't Get You Outta My Head" compartió que se lleva muy bien con sus sobrinos adolescentes, hacen pijamadas y hasta le cocinan.

"El mayor es fanático de las caminatas, escaladas, y llegamos a los puntos más altos aquí en Melbourne. Y con los otros dos, que son fanáticos del basquetbol, tengo que aplicarme porque quiero tener los mismos ¡puntos de día Kylie!", platicó.

En el espectro auditivo de su decimosexto álbum de estudio, que ha triunfado en más de 35 países, predominan piezas de alto voltaje de beats que van del electro-pop al dance-disco, como se aprecia en "You Still Get Me High", "Green Light" y "Just Imagine".

A dos semanas del lanzamiento de Tension, del que se desprende su sencillo homónimo y temas como "Padam Padam" y "10 Out of 10", su álbum obtuvo una evaluación de 9.1, según páginas especializadas.

Se sabe adaptar

Poseedora del Grammy, del Brit Award y del Billboard, Kylie Minogue aseguró que ha sabido adaptarse a la evolución de la industria musical y que es muy activa en redes sociales porque las percibe como un componente más de su trabajo.

"Las aprecio como un vehículo de comunicación... creo que las redes sociales son una herramienta, pero no un estilo de vida, ni la vida en sí.

"Estamos en una época en la que todo es tan efímero que me siento halagada de tener un disco completo, lleno de sencillos que me satisfacen y que mucha gente ya está escuchando. Tension es un gran logro para mí y curiosamente en TikTok he tenido una presencia que no esperaba".

Promete volver al País

Kylie Minogue externó su deseo de retornar a México luego de que concluya su temporada More Than Just a Residency, show inaugurará el escenario Voltaire del The Venetian Resort en Las Vegas, del 3 de noviembre al 4 de mayo.

"Adoro a México, a mis fans de México y desde el Aphrodite: Les Folies Tour (2011) no he vuelto y ojalá les pueda dar la sorpresa pronto", acotó.