George Clooney regaló 1 millón de dólares a cada uno de sus mejores amigos

Tomada de Internet

Ciudad de México.- George Clooney ha confirmado un rumor que rondaba desde 2013, que había regalado un millón de dólares a 14 de sus mejores amigos. El actor de 59 años, considerado una de las grandes estrellas de Hollywood, quiso tener un gesto de agradecimiento a todas aquellas personas que le apoyaron en los momentos más duros de su carrera.

Clooney, que en ese momento estaba a punto de estrenar 'Gravity', uno de sus mayores éxitos en taquilla, ha revelado que, en ese momento de su vida -en el que acababa de conocer a su actual esposa, Amal Alamuddin-, quiso darles las gracias a aquellos que estuvieron con él antes de convertirse en la celebridad que es, con dos Premios Oscar, tres Globos de Oro, tres premios del Sindicato de Actores y nominaciones al BAFTA y al Emmy.

"Amal y yo acabábamos de conocernos, aún no habíamos comenzado a salir. En ese momento, era un hombre soltero de 52 años, que estaba envejeciendo y cuyos amigos, en su mayoría, eran mayores que yo. Recuerdo que durante un periodo de 35 años, ellos me ayudaron de una forma u otra. Me dejaron dormir en sus sofás cuando no tenía dinero, que me lo prestaron cuando más lo necesitaba. Son personas que me han ayudado y han estado allí, especialmente en los momentos más complicados, son todos buenos amigos", comienza explicando en una entrevista para la revista GQ.

Clooney continúa: "Sin ellos, no tendría nada de lo que poseo. Son todos muy cercanos. Pensé que, si me pasara algo, como que me atropellase un autobús, estarían en mi testamento. Así que, me dije, ¿por qué esperar a que me atropellase un autobús?"

TODO UN GESTO DE GRATITUD

Con lo cual, el actor trazó un plan para reunir a los 14 y darles, a cada uno, un maletín con un millón de dólares en efectivo. No fue tarea fácil y necesitó ayuda de un pequeño círculo de su confianza. Consiguió su objetivo, pues logró sorprender a estos 14 amigos.

"Mostré un mapa y señalé todos los lugares a los que había ido en el mundo y todo lo que pude ver gracias a ellos. Y dije: '¿Cómo se les paga a personas así?' y continué con un qué tal con un millón de dólares", explica.

Sin duda, todo un gesto de agradecimiento y amistad para el actor, cuya vida cambió poco después, pues en 2014 se casó con Amal, abogada de prestigio internacional y activista de los derechos humanos, y tres años después tuvo a sus dos hijos, Ella y Alexander.