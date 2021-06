Galería: Llenan de belleza Chihuahua

Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario Gabriel Ávila /El Diario

Ayer en el Museo Sebastián inició la concentración del concurso Miss México 2021, que durante dos semanas reúne a las representantes de los 32 estados del país en un certamen que incluye un sinfín de actividades hasta concluir el 3 de julio, cuando se dará a conocer a la ganadora absoluta.

La alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, María Angélica Granados Trespalacios, les dio la bienvenida. Asimismo, el director de Miss México, Luis Corzo, agradeció las atenciones y apoyo para el certamen de parte del Estado Grande.

“En Chihuahua estamos muy contentos de que nos visiten y tener la oportunidad de mostrarles la belleza de nuestra tierra, como la gastronomía, arquitectura, pero lo que más nos gusta presumir es la calidez y el cariño de los chihuahuenses, que nos distingue. Esta será una gran experiencia. Estoy segura de que quien sea la ganadora será una digna representante en el próximo certamen de Miss Mundo en Puerto Rico; disfruten mucho y gracias por hacer aún más bella esta ciudad con su belleza”, indicó la alcaldesa.

“Las 32 participantes están confirmadas, sin duda todos los estados del país estarán representados, no es una regla, pero es una tradición del concurso que queremos conservar, que siempre los 32 estados estén representados a través de sus reinas”, expuso.

En la conferencia de prensa también estuvo presente Andrea Sáenz, Miss Continentes Unidos 2018, en representación de las reinas de Miss México, así como Aras Business Group, patrocinador principal, y el Fideicomiso de Turismo ¡Ah Chihuahua!

Las 29 representantes de los estados de este país hicieron lucir su belleza vestidas en color blanco y su banda con el nombre de su estado.

La actividad del día fue una sesión de fotos en la Plaza de Armas y en el Museo Sebastián

Las guapas concursantes caminaron por las calles de Chihuahua hasta llegar a las afueras de la Catedral de Chihuahua; durante su trayecto no perdieron la oportunidad de saludar a los paseantes por el Centro de la ciudad

‘Chihuahua es hermoso, cuando llegué realmente me sentí cobijada, toda su gente es muy linda… empáticos. Estoy muy contenta de conocer esta linda ciudad’, dijo en entrevista para El Diario Fernanda Hutterer, Miss Morelos

Por su parte Frida Swain, Miss Aguascalientes, expresó que ‘aunque no he conocido mucho de la ciudad, lo que he recorrido es precioso y estoy muy entusiasmada en conocer la Sierra Tarahumara. Chihuahua es un destino que quería conocer y por fin se me hizo’

TOMA NOTA

Evento de hoy Miss México

Final de Talento, Danzas de México y Traje Típico. Evento abierto al público, el cual se llevará a cabo en ExpoChihuahua con cupo limitado en punto de las 7 pm. Para accesos, enviar email a informacion@miss-mexico.com.mx. Transmisión en vivo por medio de las redes sociales.