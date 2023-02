Frena altercado el ascenso artístico de Pablo Lyle

CDMX.- Cuando la carrera de Pablo Lyle despuntaba en telenovelas mexicanas como Mi Adorable Maldición y Corazón que Miente, todo dio un giro radical a partir de un altercado de tráfico en Miami, Florida, el 31 de marzo de 2019. El sinaloense tenía 32 años.

El actor le asestó un puñetazo en el rostro a Juan Ricardo Hernández, un cubano jubilado, de 63, que quedó tirado, inconsciente, en la vía pública. Sin voltear, Lyle huyó en su auto, pero la agresión había sido registrada por las cámaras. Ese mismo día acabó detenido, pero pagó una fianza de 5 mil dólares para seguir en libertad su proceso.

Hernández sufrió una herida en el cráneo que le causó un derrame cerebral. Cuatro días después, murió en el hospital Jackson Memorial. En cuanto a Lyle, vivió un largo proceso judicial, pospuesto en numerosas ocasiones con todo y pandemia de Covid-19, para que, finalmente, el 4 de octubre de 2022 un jurado lo encontrara culpable de homicidio involuntario. Esto, pese al argumento de que actuó en defensa propia por temor a que su familia fuese atacada; no logró demostrarlo.

Lyle pagó una nueva fianza, de 50 mil dólares, y permaneció durante más de tres años en arresto domiciliario, hasta el pasado viernes. La jueza Marisa Tinkler Mendez lo sentenció a cinco años de cárcel y ocho en libertad condicional, una pena inferior a los 15 años que pidió la fiscalía. Además, hará un servicio comunitario y tomará terapia para el manejo de la ira.

Originario de Mazatlán, Lyle emprendió una carrera como modelo. A los 17 años se mudó a la Ciudad de México, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y debutó en la telenovela juvenil Código Postal. En 2009 encarnó a Baldomero Pérez Olmos en Verano de Amor y dos años después se sumó al elenco de Una Familia con Suerte.

Protagonizó el melodrama Cachito de Cielo y se convirtió en imagen de Calvin Klein. Luego compartió créditos con Michelle Renaud en La Sombra del Pasado. También actuó en las series Yankee y Érase Una Vez y en la cinta Mirreyes vs. Godínez, con la que su carrera despegó internacionalmente. En su faceta teatral intervino en las obras Cuatro XXXX, Divorciémonos, Mi Amor y Mi Amiga la Gorda.

Al atravesarse el problema legal, su carrera se interrumpió y perdió protagónicos en nuevas producciones.

Su esposa lo respalda

Lyle y su esposa, Ana Araujo, vivieron un romance cuando tenían 16 y 14 años, respectivamente. En 2014, Araujo, quien tenía una pequeña de 3 años, visitó la CDMX mientras Lyle forjaba su camino actoral. Se reencontraron y decidieron que ella se mudara. Ese mismo año tuvieron a su hijo Mauro y se casaron el 28 de diciembre.

Desde 2019 enfrentaron la tragedia del mencionado pleito vial. El proceso legal se prolongó por tres años y cinco meses e impidió que el actor regresara a México junto a su familia; debía quedarse en EU.

Luego de que Araujo se refiriera a Lyle como su ex esposo en el podcast My Wellness Friend, el pasado 30 de septiembre, ella testificó en el juicio y aseguró que no se había separado de su marido.

"Para todos puede ser fácil juzgarte por una reacción de segundos que no te define como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto: he sido testigo de tu dolor y de tu arrepentimiento", dijo Araujo durante la audiencia del viernes.

Colegas lo alientan

"Muy triste. Te abrazo fuerte, Pablo, y a toda la familia".

Grettell Valdez, actriz

"Que el tiempo pase rápido para que vuelvas con los tuyos".

Consuelo Duval, actriz

"Te amo. Contigo siempre".

Sofía Castro, actriz

"Pura bendición le deseo porque es algo terrible lo que le pasó. Lo digo yo, que fui una persona muy explosiva durante muchos años. Me siento en sus zapatos, es una cosa supercrítica, supertriste, porque todos cometemos errores".

Salvador Zerboni, actor

"Me duele muchísimo, pero es que no quieres ver a las personas que amas sufriendo de esta forma. Me tenía tranquila el hecho de saber que de vez en cuando nos podíamos escribir, y ahora no. Fui a terapia por él; me veía y me decía 'ocupas terapia ya', y justamente me pasó a su terapeuta, y es la mujer que me sacó adelante durante casi tres años. Tengo una cercanía muy particular con él y sé que saldrá de esta como ha salido de muchas otras cosas de su vida".

Violeta Isfel, actriz

"Es muy difícil opinar acerca de esta situación, es algo que se salió de las manos. Ha sido mucho tiempo el que él ha estado esperando, tratando de mantenerse en pie. Estar ahí encerrado o el tema de la familia y la separación. Lamentable lo que sucedió, fue un segundo de perder la cordura".

Ivonne Montero, actriz