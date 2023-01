Despiden amigos comediantes a Polo Polo en CDMX

Ciudad de México.— Al velorio del comediante Polo Polo, cuyas risas y humor negro se apagaron este lunes, llegaron colegas como Rafael Inclán, Alex del Castillo, Mauricio Herrera y el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Los servicios funerarios se realizaron en la agencia Gayosso de Sullivan, en la colonia San Rafael, ubicada en la Ciudad de México.

"Estoy triste por el impacto de cuando me enteré de la noticia. No tenía en cuenta que estaba grave, no lo fui a ver cuando estuvo en Querétaro. Lo voy a recordar por las cenas y los juegos", dijo Inclán en entrevista.

"Lo vi por última vez en El Cuevón, donde hicimos nuestras temporadas. Lo recordaré alegre. Hay que recordarlo con alegría y humor, como lo hacemos los comediantes", añadió por su parte Alex del Castillo.

Leopoldo Roberto García Peláez (su nombre real), originario de León, Guanajuato, falleció este lunes en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 78 años de edad.

"Lo vamos a extrañar, aunque ya lo habíamos resentido desde hace tiempo. Sabíamos que estaba enfermo, pero tenía que llegar este momento. Siempre fue como un hermano y teníamos un grupo que se llamaba la Academia del Humor. De él aprendí la humildad, porque siendo muy grande siempre fue humilde", compartió Mauricio Herrera, quien llegó apoyado en un bastón a la funeraria.

"Agradecer que él y sus hijos fueron parte de mi vida durante un tiempo. Me quedo con toda la felicidad y las risas que nos dio a tantos. De él solamente tengo buenos recuerdos", dijo Macaria, quien fue pareja de Polo Polo.

El cómico nació en el núcleo de una familia dedicada al mundo zapatero, hasta que el ámbito humorístico lo llevó a consolidarse como comediante, convirtiéndolo en un verdadero "maestro del albur".

"He visto todos los shows de Polo Polo. Tan adelantado a su época, porque fue el primero en hacer temporadas, sacar discos y no repetir los chistes en los espectáculos en vivo. El Huevón se llama así en honor a él, por su chiste del 'huevón'", aseguró el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

"Tenía un honor maravilloso y una manera de contar sus chistes que duraban minutos y minutos, en lo que llegaba al remate del chiste tenía la gran virtud de hacer reír. Si duraba los 20 minutos, te reías los 20 minutos. Como compañero era maravilloso, educado, un hombre que te comprendía", reflexionó el cómico Pepe Magaña.

De acuerdo con familiares, el cuerpo de Polo Polo será cremado este martes en una ceremonia familiar íntima.