Filtran variantes de los Vengadores en Doctor Strange 2

Ciudad de México.— Si bien las producciones de Marvel Studios se caracterizan por su gran hermetismo para evitar posibles filtraciones, en ocasiones ese secretismo se ve truncado por la enorme maquinaria de merchandising. Tal es el caso de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', donde una línea de productos relacionados con el filme podría haber arruinado una de sus grandes sorpresas: la aparición de una versión alternativa de los Vengadores.

El medio The Cosmic Circus halló en Amazon una lista en la que aparecen diversos artículos promocionales del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch. Uno de ellos es una camiseta que incluye un logo de los Vengadores completamente diferente de la más que reconocible insignia de los héroes más poderosos de la Tierra, apuntando así a que puede tratarse de una variante del equipo procedente de una realidad alternativa.

La imagen, publicada a través de Twitter por el usuario LeQGdesSupers, luce en fondo negro una versión de 'A' de 'Avengers' muy diferente de la vista hasta ahora en el UCM. Rodeada por un aro plateado y con una circunferencia de fondo roja, la terminación de la ilustre A, se perfila como la punta de una flecha partiendo la propia letra y atravesándola.

Una de las teorías que circulan entre los fans sobre este nuevo símbolo de los Vengadores es que durante la película el Hechicero Supremo de Marvel posiblemente intente reunir a un equipo formado por héroes de todo el multiverso. Junto a ellos intentaría restañar el caos que provocó al tratar de ayudar al Peter Parker de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home cuando lanzó el conjuro para salvaguardar su identidad y que derivó en la llegada de villanos de otras realidades.

Precisamente, mucho se ha especulado con la aparición de diversos personajes de Marvel en la cinta dirigida por Sam Raimi. Según las últimas filtraciones relacionadas, la trama del filme incluiría el regreso de personajes como los X-Men, destacando el del Wolverine de Hugh Jackman, el Ghost Rider de Nicolas Cage, el Daredevil de Ben Affleck y la llegada de otros nuevos como la variante de Tony Stark como Iron Man, encarnada por Tom Cruise, o la presentación de Mr. Fantástico con el rostro de John Krasinski.

Mientras se desentraña qué ocurrirá y si aparecerá o no una nueva formación de los Vengadores en Doctor Strange 2, los fans deberán esperar al 6 de mayo cuando se estrenará la película en la que Benedict Cumberbatch regresará como el maestro de las artes místicas.

Junto a él estarán Elizabeth Olsen encarnando nuevamente a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata; Benedict Wong, que será de nuevo su fiel compañero Wong; Chiwetel Ejiofor, como el rival de Strange, Mordo; y la actriz Xochitl Gómez que debutará en el UCM como la nueva heroína, América Chávez, cuyos poderes bien pueden ser clave para la trama multiversal.