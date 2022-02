Farruko pide perdón por letras de sus canciones y asegura que será más religioso

Ciudad de México.— Durante un concierto en Miami, Florida, el cantante Farruko pidió perdón a sus fans por el contenido de sus canciones.

El reguetonero puertorriqueño, además, ofreció disculpas por sus comportamientos pasados y aseguró que ahora será un hombre religioso.

Farruko, de 30 años, se arrepiente por sus canciones misóginas y que tocan el tema de las drogas.

"Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas. Tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a dios, pero les digo algo, yo por la noches lloraba, me sentía vacío, yo siendo el número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”.

Farruko, incluso, se negó a cantar su más reciente éxito ‘Pepas’, el cual trata sobre el uso de las drogas en las fiestas.

"Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.

Luego de ser abucheado en el FTX Arena, el artista anunció que si sus fans se sienten disgustados con el cambio de enfoque, pueden pedir el reembolso.

"Están a tiempo de no ir. Se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”, expresó.