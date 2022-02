Fallece Mark Lanegan, cantante de Screaming Trees y Queens of the Stone Age

Nueva York.- Mark Lanegan, cantante de Screaming Trees y Queens of Stone Age y parte integral de la música del Pacific Northwest de los años 1980 y 1990, murió este martes en su casa situada en Killarney, Irlanda. Tenía 57 años.

SKH Music, una empresa de manejo de artistas, confirmó su muerte en un comunicado pero no especificó la causa.

PUBLICIDAD

En el comunicado, SKH Music llamó a Lanegan “un querido cantante, compositor, autor y músico”.

Durante los períodos que pasó en las bandas Screaming Trees, Queens of the Stone Age y Gutter Twins, nunca tuvo la fama que logró Nirvana y Soundgarden, otras bandas de Seattle, él fue conocido por su voz rasposa que podía interpretar una canción tanto en notas altas como melancólicamente bajas.

La voz de Lanegan fue un elemento definitorio en los éxitos como “Nearly Lost You” de los Screaming Trees en 1992, y “Feel Good Hit of the Summer” de Queens of Stone Age en los años 2000.

Escribió honestamente acerca de las drogas y de un estilo de vida auto-destructivo.

Mark William Lanegan nació el 25 de noviembre de 1964 en Ellensburg, Washington, una pequeña ciudad campirana, de acuerdo a su página IMDb.

Le sobrevive su esposa Shelley, según dio a conocer SKH Music.