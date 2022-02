Triunfa 'Uncharted' en las taquillas de Estados Unidos

La película de aventuras “Uncharted” fue la más taquillera este fin de semana en las salas de cine de Norteamérica con un total de 51 millones de dólares.

La película con Tom Holland y Mark Wahlberg, que es una adaptación de un videojuego, se exhibió este fin de semana largo, que es feriado en Estados Unidos por celebrarse el Día de los Presidentes.

Sony Pictures estimó que sus ganancias de tres días llegarán a 44.2 millones de dólares, lo que coloca a la película en primer lugar.

Aunque no es una cifra récord, le dio algo de alivio a la industria del cine ya que es su mejor debut de fin de semana desde el de “Spider-Man: No Way Home”. Otra película que debutó este fin de semasna fue “Dog”, y le fue bien también.

Debido a la incertidumbre causada por la pandemia y por las malas reseñas que recibió, los productores de “Uncharted” llegaron al fin de semana con apenas un cauteloso optimismo. La película de Ruben Fleischer, basada en juego de PlayStation, se exhibió en 4 mil 275 salas.

“Este resultado es otro testamento extraordinario a la manera como Sony Pictures anticipa un gran apetito por la experiencia teatral”, indicó en un comunicado Josh Greenstein, presidente de Sony Pictures Motion Picture Group.

Sony también sacó a fines del año pasado “Spider-Man: No Way Home” exclusivamente en salas de cine. Esa película ahora ha recaudado 771.7 millones de dólares en Norteamérica y es la tercera película más taquillera a nivel nacional en toda la historia.

A “Uncharted” le falta todavía para cubrir su presupuesto de producción, que fue de 120 millones de dólares, aunque seguro habrá más ingresos a nivel internacional. Su global total supera ya los 100 millones de dólares y, a diferencia de “Spider-Man,” se beneficiará de su estreno en China a partir del 14 de marzo.

“Dog” se estrenó en 3 mil 677 salas de cine y United Artists que recibirá unos 15.1 millones el fin de semana y 18.1 millones si se incluye el lunes. El filme ha sido bien recibido por la crítica y costó apenas 15 millones en producción.

Las películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore:

1. “Uncharted”, 44.2 millones de dólares.

2. “Dog”, 15.1 millones de dólares.

3. “Spider-Man: No Way Home”, 7.2 millones de dólares.

4. “Death on the Nile”, 6.3 millones de dólares.

5. “Jackass Forever”, 5.2 millones de dólares.

6. “Marry Me”, 3.7 millones de dólares.

7. “Sing 2”, 2.8 millones de dólares.

8. “Scream”, 2 millones de dólares.

9. “Blacklight”, 1.8 millones de dólares.

10. “The Cursed”, 1.7 millones de dólares.