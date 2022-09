Estrenarán documental sobre juicio de Depp y Heard

Ciudad de México.— El juicio por difamación que se llevó a cabo entre Johnny Depp y Amber Heard será la trama de un nuevo documental de dos partes que llegará a la plataforma Discovery Plus próximamente.

Según información del portal NME, el documental titulado Johnny vs Amber: The US Trial presentará entrevistas con los abogados de ambas partes, expertos legales, periodistas especializados, así como escenas inéditas del juicio.

El documental estará dividido en dos partes, la primera contará la perspectiva de los hechos de Depp, tocando temas como los abusos que vivió el actor durante su infancia y la dependencia a las drogas, además intentará demostrar que el también músico fue víctima de abuso doméstico.

Como consecuencia, la segunda parte narrará los hechos desde el lado de Amber Heard, por lo que se incluirán una descripción detallada a la supuesta agresión sexual y el ataque constante de los seguidores de Johnny Depp.

Un comunicado de prensa confirmó a NME la sinopsis de Johnny vs Amber: The US Trial; "el documental muestra un relato forense de las evidencias y los puntos de inflexión del caso desde ambos lados, lo que permite a los espectadores decidir a quien creerle".

Johnny vs Amber: The US Trial se estrenará el próximo 19 de septiembre en la plataforma Discovery Plus.

El caso de Johnny Depp contra Amber Heard inició a partir de un artículo publicado en The Washington Post, el cual dio a conocer que la actriz supuestamente había sido agredida sexualmente.

El histrión de El Joven Manos de Tijera demandó a su ex pareja, produciéndose un juicio que concluyó en julio pasado. Conforme a las evidencias y argumentos, el jurado le dio la razón a Johnny Depp, sin embargo, el pleito continúa con estas personalidades debido a que han apelado las sentencias que las autoridades determinaron.