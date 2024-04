Afirma Harington que no se hará secuela de 'Game of Thrones'

Ciudad de México.- El actor Kit Harington ha terminado los rumores sobre una secuela de Jon Snow del gran éxito de HBO Game of Thrones.

"No hay planes al respecto por el momento. Está fuera de la mesa por el momento", dijo a AP en una entrevista.

Game Of Thrones terminó en 2019 después de ocho temporadas, pero se barajó la posibilidad de spin-offs. Los fanáticos tuvieron que esperar tres años para ver el único que se emitió hasta ahora, la precuela de HBO House of the Dragon, ambientada dos siglos antes de Game of Thrones.

Se informó que una secuela centrada en el popular Snow, quien comenzó Game of Thrones como un paria y hermano de la Guardia de la Noche y luchó para lograr más poder en Westeros y la verdad de su ascendencia, había estado en desarrollo durante algunos años.

"En cierto modo, lanzamos algunas ideas. Nada se quedó realmente estancado y vamos a dejarlo ahí por el momento", dijo Harington, de 37 años.

Un portavoz de HBO declinó hacer comentarios a la AP.

La secuela centrada en Snow no es el primer spin-off que se congela. En 2019, HBO supuestamente lanzó una precuela ambientada miles de años antes. Protagonizada por Naomi Watts, quien ya había rodado un episodio piloto.

En cuanto a Harington, recientemente se asoció nuevamente con HBO para una aparición en la tercera temporada del drama de la cadena Industry, que se estrenará a finales de este año. El actor dijo que estaba realmente entusiasmado por estar en el programa, basado en el despiadado mundo financiero de Londres.

"Creo que es una de las piezas más únicas, interesantes, tonales y emocionantes que existen", dijo Harington.

La segunda temporada de House of the Dragon se estrenará el 16 de junio, y los fanáticos ansiosos por más Westeros pueden esperar con ansias la precuela Seven Kingdoms: The Hedge Knight.