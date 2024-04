Escapa Alejandra Barros a la comedia

Monterrey, México.- La actriz es parte de esta comedia teatral que llegará este sábado 13 de abril al Auditorio San Pedro junto a Faisy, Mariazel y Paco Rubio, producción de Carlos Carrera y Morris Gilbert, con dos funciones, a las 17:30 y a las 20:00 horas.

"Esta obra tiene de todo, pero es una comedia", comentó Barros, quien interpreta a Vicky en la puesta de origen catalán, adaptada para México por Enrique Arce.

"Tiene un poquito de thriller, además de sorpresas que no te imaginas".

La historia se basa en cuatro amigos que deciden ingresar a esta habitación donde además de juegos, se van a enfrentar a sí mismos, Faisy en el rol de Lalo; Ray es Paco Rubio; Mariazel interpreta a Mariana, y Alejandra Barros hace a Vicky.

"Son situaciones donde mucha gente se va a identificar con diferentes partes de esta obra porque está la pareja, el matrimonio de muchos años con hijos; también participa el hombre que ha estado solo toda su vida y por fin empieza a salir con una muchacha más joven, y se las va a presentar a sus amigos", contó Barros.

Escape Room se presentará en Monterrey tal como está en temporada en el Teatro Libanés, en la Ciudad de México, donde están a punto de cumplir 150 representaciones.

"Creo que es una obra que tiene muchos elementos para que la gente se identifique de todas las edades, y se divierta muchísimo con nosotros. Yo no sabía qué era un Escape Room y, a raíz de la obra, entendí que son unos cuartos donde la gente va, reserva, y es un lugar donde hay una habitación llena de acertijos, candados y pistas", explicó la actriz.

"Dentro de la habitación hay un reloj, hay tiempo para salir. Si ganas, te llevas un premio, y si pierdes, se acaba el tiempo, te abren la puerta y te sales. No acabaste la búsqueda. Estos cuatro personajes entran a un Escape Room y empiezan a pasar cosas misteriosas, de lo que sucede dentro empiezan a revelar sus vidas y las máscaras que nos ponemos".

Ser parte de esta puesta en escena, afirmó Barros, es un deleite para ella porque normalmente sus personajes son muy dramáticos, tanto en televisión como en teatro, además de que para hacer teatro, agregó, se requiere de mucha disciplina.

"A mí me encanta la comedia, lo que pasa es que toda mi carrera la he basado en el drama, pocas veces los productores me dan la oportunidad de hacer comedia. Ahora me la dieron y la agarré con las dos manos, van a ver una parte de mí que nadie se espera porque siempre me han visto haciendo drama", aseguró.