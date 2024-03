Cómo depurar tu streaming

Los servicios de streaming como Netflix tienen más ofertas de videos, pero... ¿por qué muchas de sus recomendaciones son tan malas?, planteó The Wall Street Journal.

Indicó que las pantallas de inicio están llenas de programas que nunca verías o cosas que ya has visto mil veces.

A continuación, unos trucos para depurarlos:

- Entra con un perfil

A lo largo de los años, la mayoría de los servicios de streaming han introducido perfiles, de modo que una cuenta puede mantener separadas las preferencias y recomendaciones de diferentes personas.

Los perfiles funcionan bien si todos en la casa mantienen el suyo, pero si regularmente tienes noches de televisión en familia, es posible que confundas tu propio motor de recomendaciones para adultos con la aparición repentina de un "Kung Fu Panda".

En su lugar, crea un perfil para visualización compartida y uno más para ti.

Ya sea que te guste la comedia o el suspenso, tener perfiles separados para cada uno puede agilizar las recomendaciones. Netflix permite a los usuarios crear hasta cinco perfiles por cuenta, mientras Prime Video seis.