Es un joya fronteriza

Las creaciones de Verónica González, de 58 años, empiezan a trascender fronteras por su belleza y representatividad. Cabeza de la marca de bisutería Korut, la juarense vive un momento de éxito al haber resultado finalista de un concurso internacional de diseño, además de ser elegida para que sus piezas sean parte de una campaña de turismo en México.

Emocionada por los proyectos que la mantienen ocupada, Verónica comparte cómo fueron los inicios de Korut, y cómo la firma ha llegado a embellecer a las representantes de Miss Juárez y Miss Chihuahua.

“Ya voy para cuatro años con la marca. Entré a varios talleres de Artes y Oficios de la universidad y una compañera me dijo ‘vamos a meternos a bisutería’, yo no tenía ni idea de cómo hacer un collar, pero estuve varios semestres, lo tomé como una terapia y me empezó a gustar”.

Una vez que despertó en ella la creatividad, la maestra de nivel básico comenzó a hacer sus propias creaciones hasta que tomó la decisión de dedicarse de lleno.

“Dije, ‘voy a hacer mi marca y a dedicarme a esto’. Estoy por jubilarme, trabajé muchos años en educación especial, pero ya me quedé en primaria y primeramente Dios este año termino mi ciclo”.

Cuando las piezas de Korut comenzaron a darse a conocer, Verónica recibió una invitación para colaborar en la edición 2019 de Miss Juárez, certamen en el que las participantes portaron collares de su marca en la pasarela de traje de baño.

Posteriormente, durante el concurso de Miss Chihuahua en octubre de ese mismo año, las candidatas volvieron a usar joyas de Korut para darle un toque especial a sus prendas.

“Del evento en 2019 Isela Serrano fue la ganadora en Miss Chihuahua y ella ha seguido portando en sesiones de fotos y en eventos accesorios de mi marca”.

Muestra Moda Mexicana

Verónica atendió en febrero de 2020 a una convocatoria que lanzó Muestra Moda Mexicana y Latinoamericana Barcelona, organización internacional cuyo proyecto de intercambio cultural entre México y Cataluña promueve el arte textil, el calzado, la joyería y los accesorios.

“Invitaron a diseñadores a participar con un proyecto atendiendo al tema de los derechos humanos culturales y yo participé con accesorios inspirados en las comunidades indígenas del estado”, platica Verónica.

Los accesorios creados para la muestra, agrega, fueron confeccionados con materiales que utilizan los rarámuris, comunidad con la que tiene lazos por lado de su familia paterna.

“Me vino la idea de hacer algo representativo del estado para atender a las características que nos estaban marcando dentro de la convocatoria”.

El resultado fueron dos creaciones de nombres ‘Rayenare’, que significa Sol, y ‘Noriruachi’, que es como los rarámuris llaman a la Semana Santa.

Para el primer proyecto Verónica utilizó la técnica de alambrismo, con cristales de diferentes medidas y un elemento básico que fueron las cuentas de barro que hacen los rarámuris en la Sierra.

En el segundo diseño trató de representar las procesiones religiosas de los tarahumaras en un collar hecho con cuentas de barro en forma de flor y cruces.

Después de seguir el proceso fue seleccionada en una etapa de semifinalistas, donde quedaron 35 de un total de 411 participantes de México y Latinoamérica.

Finalmente, en febrero pasado Verónica recibió la noticia de ser una de las 13 finalistas de la muestra, por lo que en próximos meses viajará a Barcelona a recibir el reconocimiento.

Otra distinción que la honra es haber sido invitada para ser parte de la campaña ‘Enamórate de Bacalar’ promovida por Visit México, con fecha de lanzamiento el 5 de julio en el noticiero de Paola Rojas.

Contenta por estos logros, la diseñadora agrega que seguirá trabajando para que la marca crezca y pueda dar trabajo a otras personas.