Entre bastidores de las 10 películas nominadas al Oscar a la mejor película

¿Cómo se elabora el ballet de ensueño perfecto? ¿Cuál es la forma más dinámica de abrir una película? ¿Cómo se construye una secuencia de baile centrada en un personaje que nunca ha bailado antes?

Éstas son algunas de las preguntas a las que se enfrentaron los directores de las 10 películas nominadas a los Oscar 2024, que se emiten el domingo. A continuación, los directores noveles (Celine Song y Cord Jefferson), los más veteranos (Martin Scorsese) y muchos otros nos cuentan lo que han tenido que hacer para conseguir una escena perfecta.

Greta Gerwig habla de "Barbie

Greta Gerwig, coguionista y directora de "Barbie", narra esta secuencia musical, que incluye la interpretación de Ryan Gosling de la canción "I'm Just Ken". CréditoCrédito...Warner Bros.

Christopher Nolan on ‘Oppenheimer’

El escritor y director Christopher Nolan narra la secuencia inicial de la película, protagonizada por Cillian Murphy.CreditCredit...Melinda Sue Gordon/Universal Pictures, via Associated Press

Martin Scorsese on

‘Killers of the Flower Moon’

El director Martin Scorsese narra una secuencia en la que el personaje Ernest Burkhart, interpretado por Leonardo DiCaprio, es acorralado por los investigadores.CreditCredit...Apple TV+

Alexander Payne on ‘The Holdovers’

Alexander Payne narra una secuencia en la que dos de los protagonistas, interpretados por Paul Giamatti y Dominic Sessa, mantienen una dura conversación en una licorería.CreditCredit...Seacia Pavao/Focus Features

Cord Jefferson on ‘American Fiction’

El guionista y director Cord Jefferson narra una escena en la que al protagonista de la película, interpretado por Jeffrey Wright, se le ocurre una idea para una nueva novela.CreditCredit...Claire Folger/Orion Pictures

Justine Triet on ‘Anatomy of a Fall’

Bradley Cooper on ‘Maestro’