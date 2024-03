Se juntan en 'Noche de Bodas' Ludwika Paleta y Benavides

Agencia Reforma | 'Siempre fuimos nosotros dos, cuando pensé en comedia romántica, no había en mi cabeza nadie más que Ludwika' Agencia Reforma | 'Siempre fuimos nosotros dos, cuando pensé en comedia romántica, no había en mi cabeza nadie más que Ludwika' Agencia Reforma | 'Siempre fuimos nosotros dos, cuando pensé en comedia romántica, no había en mi cabeza nadie más que Ludwika'

Ciudad de México.- Durante la promoción de su película Noche de Bodas, junto a Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta ha pensado en una de sus series favoritas, Los Años Maravillosos, y se ha llenado de nostalgia al recordar cuando veía en Danica McKellar lo que ella quería sentir con un niño. Por eso, conmovida hasta las lágrimas, entiende lo que los mexicanos sienten al verla compartir cuadro de nuevo con Benavides, pues ambos dieron vida a Tita y Nandito en telenovela María la del Barrio (1995). Ambos actores tampoco son inmunes a aquella emoción que les dio complicidad, como lo demuestra que Benavides comenzó a escribir esta, su primera película como director, hace casi 12 años, la cual incluso trabajó con Issa López (ahora triunfando con True Detective), y desde el origen de su idea la comentó con Paleta, quien de inmediato se sumó. "Aunque no son los mismos personajes, sí es el mismo impulso. Si no existiera nuestra relación que se dio delante y detrás de cámara, no existiría esta película. Sí hay una continuidad en por qué se está haciendo esta película, se construye haciéndole honor a lo que somos. "Siempre fuimos nosotros dos, cuando pensé en comedia romántica, no había en mi cabeza nadie más que Ludwika porque nos queremos mucho, nos conocemos muy bien y sabemos que hay mucho juego a la hora de estar en un set. Simplemente lo supe, no hubo ni que pensar", explicó Benavides en entrevista. Su cinta, que se estrena este jueves, nada tiene que ver con el amor infantil de su telenovela con Thalía, ya que la trama enfrenta a sus personajes, Lucía y Nico, el día que ambos se van a casar con diferentes personas, pero en el mismo hotel con playa al mismo tiempo... y después de haberse dejado atrás en el camino por una absurda situación. Verse ahí produce un shock en ambos, ya que antes de comprometerse, ella con Beto (Fernando Álvarez Rebeil) y él con Tere (Marcela Guirado) fueron novios, pero la relación terminó tan mal y con sentimientos sin resolver que cada uno intenta ensombrecer la boda del otro. "La película muestra la parte oscura de estos dos personajes, pero las personas somos así. Si algo es difícil en esta vida son las relaciones personales y las de pareja lo son más cuando existen cosas no resueltas, celos, amor condicionado, sentimientos de traición", reflexionó Paleta. "Nadie sabe que estamos haciendo ciertas cosas por venganza o por chingar, que vienen de un sentimiento de enojo porque nunca las aceptamos y nunca lo confesamos. A Osvaldo le interesaba explorar el matrimonio desde ese lugar, pensar por qué la gente no arregla sus problemas antes de casarse", añadió. El actor que apareció en The Good Doctor siempre estuvo interesado en dirigir. Recuerda que en su infancia el que era esposo de su madre le regaló una cámara y aprendió a editar historias cómicas y de monstruos en VHS. Noche de Bodas es la punta de lanza para que el actor presente su casa productora, Agasajo Films, con la que quiere crear más películas y series de corte comercial y entretenidas, pero con una propuesta original. Osvaldo Benavides dará vida a un doctor en la serie centrada en el terremoto de 1985 Cada Minuto Cuenta, para Prime Video, inspirada en casos reales. "El doctor trabajaba en el hospital donde surgió toda la historia de los niños milagro que sobrevivieron después de días y es el abuelo de alguien muy cercano a la serie. Ya la hice y sí estuvo muy fuerte, ojalá y la gente disfrute, es titánica, con tecnología que sólo se había utilizado en Estados Unidos", adelantó. Tras protagonizar estos años series exitosas como Madre Sólo Hay Dos y ¿Quieres Ser mi Hijo?, Ludwika Paleta recorrió festivales del mundo con la película Todo el Silencio, de Diego del Río, donde da vida a una mujer con sordera. "En Londres y Varsovia hubo personas sordas que se acercaron a decirme que pensaron que yo también lo era y me agradecieron muchísimo. Estas son historias que le dan una voz a ciertos grupos. A mí me gusta hacer de todo", dijo la actriz.