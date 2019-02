¿El nuevo Wolverine?

Los Angeles— Los rumores que apuntan que Disney se ha puesto manos a la obra para buscar un nuevo, y joven, Wolverine que comparta universo cinematográfico con sus Vengadores, han llegado acompañados de un aluvión de nombres de posibles relevos de Hugh Jackman. Uno de ellos es Daniel Radcliffe, que se ha tomado con mucho humor la posibilidad de convertirse en el mutante de las garras de adamantium.

El protagonista de la saga Harry Potter respondió a Wired en tono de broma sobre este rumor.

"Me gustaría que hubiera una nueva película de Wolverine que empiece con Hugh Jackman en una bañera con agua caliente y, cuando salga, ¡resulta que soy yo! Así que sí, estoy muy contento de confirmarlo aquí".

Hugh Jackman ya dejó claro, además de que no repetiría en el papel, que, a su edad, ha cumplido ya 50 años, el cuerpo no funciona con tanta precisión ante las exigencias de un personaje como el de Wolverine. Por eso Disney está en busca de un intérprete más joven que pueda adaptarse con facilidad a las corpulentas dimensiones del personaje.