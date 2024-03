El 'hombre espacial' tiene una crisis de identidad

Con el lanzamiento de la extraña, mediana y costosa nueva película de Netflix de Adam Sandler, una mirada a los fracasos de las películas espaciales del pasado y cómo la historia se repite.

Un hombre con barba, vestido con una camisa amarilla, se mueve alrededor de una nave espacial mientras sostiene una manguera.

Adam Sandler en “Spaceman”, dirigida por Johan Renck.Crédito...netflix

Poco después de comenzar “Spaceman”, la nueva sombría película espacial de ciencia ficción de Adam Sandler en Netflix , queda bastante claro que está luchando por canalizar algo más grande, algo mejor, algo ya respetado.

El personaje de Sandler, un cosmonauta checo llamado Jakub, ha pasado muchos meses solo en un barco investigando una misteriosa nube púrpura, solo excepto por un arácnido alienígena llamado Hanus (con la voz de Paul Dano). Hanus habla con Jakub (sobre el miedo, la culpa, el dolor y los orígenes del universo) en un tono tranquilizador pero forzado, evocando la voz de HAL 9000 , la entidad de inteligencia artificial en conflicto en “2001: Una odisea en el espacio” de Stanley Kubrick, de 1968.

Los temas centrales de “Spaceman”, la soledad y la desconexión, son fundamentales en muchas películas espaciales cerebrales, incluida “2001”, pero quizás lo sean más en el drama espacial soviético de 1972 de Andrei Tarkovsky, “Solaris”, sobre un pequeño grupo de científicos que se deshacen mentalmente. .

“Spaceman” también tiene algo de “Gravity”, algo de “Interstellar”, algo de “First Man” y algo de “Ad Astra”, escribió en su reseña la crítica de cine del New York Times Alissa Wilkinson .

Muchas películas espaciales de ciencia ficción de mediana categoría se han enfrentado a destinos similares: medidos no por lo que son sino por lo que desearían ser. A menudo estas películas tienen el potencial de ser brillantes. “Spaceman” fue dirigida por Johan Renck, quien ganó dos premios Emmy en 2019 por su trabajo en la miniserie de HBO “Chernobyl” ; Sandler, si bien fue comediante, se ha disparado en papeles dramáticos complejos, especialmente en “Uncut Gems” y “Punch-Drunk Love”; La esposa de Jakub es interpretada por Carey Mulligan, quien este mes opta al Oscar a la mejor actriz por “Maestro”.

Lo que es más difícil de perdonar, sin embargo, es que “Spaceman” comete el mayor no-no de todas las películas: es aburrida. "No es nada malo", escribe Wilkinson. "Es sensiblero, malo y también bastante aburrido".

A continuación presentamos un vistazo a tres formas comunes en las que los dramas espaciales de ciencia ficción de gran presupuesto y repletos de estrellas salen mal.

Espacio profundo, pensamientos profundos

¿Dónde mejor que el espacio exterior para excavar nuestras ansiedades terrestres, desplegar historias distópicas, escudriñar la existencia de dioses o vida extraterrestre y lamentar el lado oscuro del progreso tecnológico? Y hay pocas películas espaciales de ciencia ficción que no incursionen al menos en las cuestiones más importantes de la vida.

“2001: Una odisea en el espacio”, una búsqueda visualmente deslumbrante sobre el potencial rebelde del cerebro humano desde antes de los albores de la humanidad hasta los bordes del infinito, ha sido durante mucho tiempo el estándar por el cual se miden todos los demás. Películas como “Interstellar”, de Christopher Nolan, de 2014 (“ una aventura futurista y arrolladora impulsada por el dolor, el miedo y el arrepentimiento”), y “Contact”, de Robert Zemeckis, de 1997 (“ la película de 'viaje' más visualmente embriagadora jamás realizada”) , han logrado capturar parte de su magia mientras avanzan hacia diferentes rincones del pensamiento existencial.

Pero muchas otras películas han intentado seriamente hacer lo mismo, con resultados decepcionantes, entre ellas “Spaceman”, con su diálogo obvio y poco inspirado; “2010: El año en que hicimos contacto”, la secuela de Peter Hyams de 1984 de “2001”; y “High Life” de Claire Denis , de 2019. “Event Horizon”, de Paul WS Anderson, fue criticado en gran medida por espectadores y críticos cuando se estrenó en 1997, pero desde entonces ha sido reevaluado y ha ganado seguidores de culto.

“Moon” –la mediación de bajo presupuesto de Duncan Jones de 2009 sobre la claustrofobia y la soledad, protagonizada por Sam Rockwell como un hombre que termina tres años en una estación minera remota con sólo una computadora como compañía– también canaliza “2001” y es una comparación adecuada para "Astronauta."

Pero donde “Moon” tiene éxito, “Spaceman” fracasa, al igual que “Oblivion”, la ambiciosa película de Joseph Kosinski de 2013 protagonizada por Tom Cruise. Como lo expresó nuestra principal crítica de cine, Manohla Dargis, "Oblivion" fue "cosido a partir de fragmentos que evocan muchos otros cuentos e ideas, conceptos y personajes mucho mejores y extravagantes", incluido "Moon", a la que ella llamó “elegante, elegíaco”.

A pesar de sus mejores esfuerzos, escribe Dargis, “Oblivion” “nunca trasciende sus inspiraciones para convertirse en algo más que una copia delgada”.

Errores generados por computadora

En una toma amplia, el sol sale con valentía sobre una montaña. En silueta frente al sol, una persona en bicicleta flotando en el cielo, con una segunda persona en bicicleta flotando detrás.

Una escena de “ET el Extraterrestre”, dirigida por Steven Spielberg.Crédito...Fotos universales

No hace falta mucho para descarrilar la suspensión de la incredulidad del público, sacándolos de la fantasía de una película, y ese cambio es a menudo el resultado de una dependencia excesiva del CGI.

En “Spaceman”, Sandler se desliza de manera convincente a través de la nave, que parece tan realista como cualquier otra en pantalla. Pero Hanus podría haber generado más empatía y haberse conectado más auténticamente con el público (y con Sandler, quien en realidad actuó frente a una pelota de tenis ) si hubiera sido un títere. Ha habido muchas criaturas cinematográficas inolvidables, algunas que fueron filmadas junto a actores, que cobraron vida de esta manera: en “Labyrinth”, “ET”, “The NeverEnding Story”, “Little Shop of Horrors” y, el estándar de oro de la ciencia. -Fi salidas espaciales, “Alien” de Ridley Scott, de 1979, en la que el extraterrestre rompepefres y el androide fueron creados mediante títeres.

En “Alien: Covenant”, de 2017, la tercera de la franquicia dirigida por Scott, optó por el CGI en lugar de los novedosos efectos prácticos que ayudaron a convertir las entregas anteriores en un canon de ciencia ficción; Si bien eran grandiosas, las imágenes resultantes eran planas, antinaturales y no tan aterradoras.

Hanus parecía preparado para el tratamiento de títere, con sus movimientos humildes, muchos ojos escrutadores y piernas larguiruchas y estiradas. Lo que empeora el problema es que el arácnido tiene un brillo artificial que recuerda un poco a la aventura intergaláctica de 1998 "Perdidos en el espacio", que tenía muchas arañas alienígenas y algunos de los peores efectos generados por computadora del género, exacerbados por un problema de iluminación que hacía obvio que las criaturas eran torpemente insertado en la postproducción.

En su reseña para The Times, Janet Maslin sugirió que “Lost in Space” intentaba copiar “Alien” y “Star Wars”, y la calificó de ambiciosa al incluir 750 efectos especiales; pero escribió que la tecnología se distribuía frenéticamente y “aún no era capaz de crear una química de agapornis entre William Hurt y Mimi Rogers”. Ay.

Romance, tenemos un problema

Dos personas en un bar y salón mirándose, uno de ellos sentado al piano y el otro de pie junto al piano con un martini.

Jennifer Lawrence y Chris Pratt en “Pasajeros”.Crédito...Jaimie Trueblood/Columbia Pictures, lanzamiento de Sony Pictures

Lidiar con el amor terrenal y el desamor, romántico y familiar, desde el cosmos es un territorio temático muy transitado. Pero hay una delgada línea entre la exploración reflexiva de la intimidad y una fiesta de vergüenza. Cuando se hace de manera efectiva y con moderación, tiene la capacidad de resonar e iluminar, como en “Solaris” e “Interstellar”. La película animada de Pixar de 2008, “WALL-E”, podría estar entre las pocas que logra introducir el cortejo y el amor de manera efectiva, aunque entre robots, no entre humanos. El crítico AO Scott la calificó de "una historia de amor increíblemente dulce y sencilla".

En “Spaceman”, la esposa de Jakub se siente miserable, está embarazada y está lista para dejarlo. Vemos su relación en tiempo real y en flashbacks. Con la ayuda de Hanus, Jakub acepta su papel en arruinar su relación. "En resumen", escribe Wilkinson, "esta es una película sobre un tipo que se da cuenta de que ha sido terrible y promete cambiar, gracias a una araña-terapeuta".

Si bien merece un gran suspiro, no es tan malo como quizás el mayor fracaso de este tipo en los últimos años: el romance de Morten Tyldum de 2016, “Passengers”, protagonizado por Jennifer Lawrence como periodista a bordo de una nave espacial comercial en un viaje de 120 años a un lugar lejano. colonia pionera, y Chris Pratt, un ingeniero mecánico que, en última instancia, por egoísmo, la despierta demasiado temprano.

Es "una historia de amor cuyo intento de ser un 'Titanic' interestelar finalmente fracasa", escribió Stephen Holden , calificándola de "un pastiche banal y formulado de docenas de otras óperas espaciales con ideas afines".