Para evitar chismes Carlos Rivera mantiene bajo perfil

Ciudad de México.- Ante los chismes, rumores y hasta calumnias que han rodeado a Carlos Rivera a lo largo de sus 20 años de trayectoria artística, la única táctica que ha elegido para evitarlos, o para reducir su impacto, es el silencio y el bajo perfil.

De todos los chismes que se han inventado de mí, el 99 por ciento han sido falsos. Hace poco me hacían una entrevista y me decían 'en Wikipedia dice que mides 1.74', y no: mido 1.84. Con eso te digo todo

Hoy no puede sentirse más satisfecho con los resultados.

"A mí me encanta mi casa, estar con la familia, ir a la casa de mis suegros, de mi mamá, de mis hermanos, así soy feliz, y por eso, cuando hay una calumnia, que de pronto sale, lo mejor es que el tiempo dé la respuesta.

"Como dice mi canción, 'que digan lo que digan, el tiempo da la razón a quien la tenga'. Con el tiempo, cualquier mentira o calumnia termina por descontada", afirmó el intérprete, en entrevista.

El tlaxcalteca, de 37 años y quien el jueves estrenará sencillo, titulado precisamente "Calumnia", en colaboración con Prince Royce, ha sido blanco de especulaciones y rumores por mucho tiempo, principalmente acerca de sus relaciones, romances, preferencias, rivalidades, declaraciones o situaciones laborales, incluso desde que se casó con Cynthia Rivera y tuvieron a su primogénito, León.

"No soy un artista que esté mostrando su vida entera en las redes; no es algo que me guste, que comparta. Respeto a la gente que lo hace, pero es la única manera en la que he encontrado paz, que si de por sí la vida de un artista es ruidosa, (lo primordial) es esto: tener un lugar seguro, un refugio a donde llegar, después de todo, de las giras, de venir de los gritos, pero saber dividirme en quien soy, Carlos Rivera, y Carlos el de mi casa, que es una persona absolutamente normal. Me gusta vivirlo así, de bajo perfil. Salgo a la calle, al cine, no me gusta llamar la atención, soy de bajo perfil".

Aseguró que lo suyo no es aclarar chismes ni vender su vida íntima.

"A mucha gente le causa curiosidad, lo ven raro o malo, dicen 'qué habrá que no le encanta mostrar de más, (porque) a la mayoría sí le encanta salir en las revistas'.

"Yo llevo 20 años de carrera, no he salido en medios, ni cuando me casé ni con el bebé ni con nada, porque es una parte que es lo único que tengo, y afortunadamente me va muy bien trabajando, en la música, como para tener que comercializar mi vida personal", expresó el cantante y actor.

Admirado por miles de "riveristas", comentó que haber invitado a Prince Royce para grabar "Calumnia" fue un acierto, porque le gusta experimentar con géneros distintos y porque así va expandiendo su audiencia.

"Me ayuda a experimentar con más artistas: ya lo hice con Maluma, que fue una ranchera ('100 Años') y fue un éxito. Una con Pedro Capó y Becky G, una 'happy song' ('Perdiendo la Cabeza'). Con Gente de Zona ('Lo Digo')...

"Me siento muy contento, y de con quien me estoy rodeando ha sido un acierto: lo he hecho con Banda MS ('No Me Pidas Perdón), con Carín León y Edén Muñoz ('Alguien Me Espera en Madrid'), con Natalia Jiménez ('El Destino')... Son bastantes géneros y estoy acostumbrado a eso", comentó.

Para redondear el éxito que lo ha cobijado los últimos años, Rivera confirmó que sus tres próximas fechas en el Auditorio Nacional son llenos totales y que además cada una significará un festejo único.

Este 14 de marzo celebrará su vigésimo aniversario del debut en televisión, como parte de La Academia tercera generación; el 15 festejará su cumpleaños 38, y el 16, su vigésima presentación en el Auditorio Nacional.

"Son tres fechas en que cada día celebro algo importante, algo muy significativo en mi carrera, y antes que nada, agradecido con el público, con Dios y con toda la gente que me ha apoyado", dijo quien acumula casi 100 conciertos de Un Tour a Todas Partes, con llenos en la gran mayoría de plazas y el cual llevará a Monterrey (Auditorio Citibanamex) el 17 de abril, y el 19 del mismo mes, a Guadalajara (Auditorio Telmex).