Drake Bell quiere hacer una película en español

Drake Bell ha dejado claro a sus fanáticos de Latinoamérica que está comprometido en aprender a expresarse en el idioma español como un gesto especial a sus seguidores que asegura siempre lo han recibido de manera especial.

El cantante habló durante una entrevista para El Universal sobre sus próximos proyectos como músico y actor.

"He pensado en hacer algo ya sea una película o programa de televisión, tal vez algo que sea completamente en español. Sería algo muy divertido de hacer y que finalmente la audiencia me vea hablando en español en lugar que alguien doble mi voz", compartió.

El intérprete de Vertigo no sólo se ha propuesto escribir en español a través de sus redes sociales, ahora tiene un maestro que le enseña técnicas para hablar el idioma.

"La parte más difícil para mí es el orden de las palabras así que si traduzco del inglés al español sueno un poco chistoso y todos me dicen 'no, no, es el orden incorrecto, tienes que decir primero esto'. Aprender las palabras me hacen capaz de traducir una idea; ustedes entiende lo que estoy diciendo, pero también se ríen porque todo está en desorden", explica, informó El Siglo de Torreón.

Además, Drake destacó la buena relación que tiene con Noe Shajris de Sin Bandera, con quien trabaja en una canción al estilo del "rey del pop", Michael Jackson, así como también trabaja en nuevos temas que mostrará los próximos meses.

"Las estoy armando y terminándolas así que el sonido es más como lo que los fans antes solían escuchar de mí y realmente las disfrutan porque les recuerda su niñez".